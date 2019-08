Marc Márquez: "Si Lorenzo deja Honda no cumplirá con su sueño"

Publicado 08/08/2019 17:51:33 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) recordó este jueves que su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, "tiene un año más de contrato", y aseguró que la "ambición" del balear es ganar con la Honda y que si decide cambiar de aires con destino al Pramac Racing como se rumorea "no cumplirá con su sueño".

"Lo que yo sé es que Jorge tiene un año más de contrato. Es un gran piloto, un gran campeón y tiene que volver y mostrar su potencial sobre la Honda. Esa es su ambición y creo que es lo que va a tratar de conseguir, de lo contrario no cumpliría con su sueño. Cuando llegas a un proyecto de HRC es porque quieres ganar carreras y campeonatos", aseguró Márquez en rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, marcada por los rumores sobre el futuro del balear.

Por otro lado, sobre el fin de semana, dejó claro que le gusta "mucho" el Red Bull Ring pese a que no haya "ganado" nunca. "Vamos a tratar de estar preparado para luchar por la victoria. Pienso que este año no serán solo las Ducati las que pueden ir fuerte si no que estarán las Yamaha y otras", advirtió.

"Las estadísticas son importantes, pero no lo que más. Para mí lo que importa es el campeonato, pero si gozas de buenas estadísticas es que estás en la dinámica buena y es que vas mejorando. Ver tu nombre entre estas leyendas es algo increíble, pero no quiero pensar en eso, debo seguir con la misma mentalidad y ambición, y disfrutar en la pista", subrayó el de Cervera después de que el domingo en Brno alcanzase las 76 victorias de Mike Hailwood.

Finalmente, el líder del Mundial de MotoGP se refirió al test del lunes en el circuito checo. "Todo funcionó muy bien y hubo mucho 'grip' al final y eso pudo generar confusión. Probamos cosas importantes por la mañana y fue un buen test", sentenció.