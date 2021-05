Marc Márquez: "Ha sido duro, hemos perdido a una joven promesa"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) lamentó la dura noticia del fallecimiento de Jason Dupasquier, después de su caída el sábado, en un domingo que no pudo terminar en el Gran Premio de Italia por una caída que le impidió seguir con su progresión física y competitiva.

"Ha sido un fin de semana muy duro para MotoGP, hemos perdido a una joven promesa. Esta situación es muy difícil para todos y les deseamos lo mejor a todos los que están cerca de Jason", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sobre su carrera, Márquez reconoció que no fue un buen día por su caída en la curva 1. "Desafortunadamente, hemos terminado la carrera mucho antes de lo que esperábamos y realmente no ha sido una buena situación, porque necesito vueltas con la moto. Me he tocado con Brad Binder, ha sido un incidente de carrera y esto sucede muchas veces en esta pista", afirmó.

"He pensado que Binder estaba más atrás y en el cambio de dirección nos hemos tocado; ha sido error mío. Afortunadamente nadie más se ha caído. Ahora nos prepararemos para el GP de Catalunya después de este fin de semana difícil para la familia de MotoGP", terminó.