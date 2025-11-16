Marc Márquez: "Ha sido el Mundial que más he disfrutado porque mi principal rival era mi hermano"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confiesa que ha sido "el año en el que más" ha disfrutado "del Mundial", que "no encima de la moto", porque su "principal rival" ha sido su hermano Álex, mientras espera "seguir disfrutando" de la categoría, "porque antes o después esto se va a acabar" y "nadie es 'inmortal'", y que el haberse operado y decidido poner fin a la temporada ha sido para que no le quede "ninguna secuela" de su última lesión en el hombro.

"Cómo está mi brazo solo mis doctores y yo lo sabemos. Lo positivo de esta nueva lesión es que no ha afectado ninguna de las lesiones previas. Eso nos da esa tranquilidad de que si respetamos biológicamente todos los tiempos, no me quedará ninguna secuela, que es el objetivo también de la operación y de la recuperación con tanta calma", explicó en una entrevista a Europa Press antes de un evento organizado por Estrella Galicia 0,0.

Márquez tuvo una caída fea en Indonesia que le provocó una rotura del coracoides. Primero, se optó por no operar, pero al bajar la inflamación se vio que la fractura era muy inestable y decidió pasar por quirófano. "Lo que dijo Angel Charte, que es lo que vieron en las imágenes de la radiografía en Indonesia, no es nada nuevo", insistió, después de que el jefe médico de MotoGP hablara de "brazo machacado" y tornillo "doblado".

"Es una lesión que ya tenía, yo tenía una inestabilidad en el hombro, que me intervine con una operación que se llama Latarjet. Y cuando me rompí el húmero, pues esa operación se vio afectada, uno de los tornillos estaba medio doblado, otro medio roto, pero yo he competido así este año. Mi trabajo es repararme bien el húmero para que en 2026 se hable otra vez de mis resultados y no de mi estado físico", zanjó.

Este 2025, proclamándose campeón de MotoGP en Japón para conquistar su noveno título en motociclismo, ha sido para Marc Márquez "el año del que más" ha "disfrutado del Mundial". "Por el simple hecho de que mi principal rival casi cada GP era mi hermano Álex", dijo.

"Eso me daba una tranquilidad extra porque decía 'si no gano yo, ganará mi hermano', que me alegro igualmente. Encima de una moto, ha habido años que me he sentido muy, muy bien. Evidentemente, después de todas las lesiones que he tenido, pues trabajo, no más de la cuenta, sino lo necesario para sentirme lo mejor posible en la moto y rendir al máximo nivel. Y lo haremos también este invierno para el 2026 volver a competir como lo hemos hecho en 2025", defendió.

En esta temporada que concluyó este domingo en Cheste (Valencia), el de Cervera ha sido el claro dominador, ganando en 11 de las 17 carreras del domingo en las que ha participado y subiéndose al podio en 15 ocasiones, aunque le sigue teniendo "mucho respeto a todos los pilotos". "Este año ha salido muy bien, hemos cuadrado todo de la mejor manera, me he sentido cómodo, hemos sabido atacar, gestionar, aprender de los errores", analizó.

"Pero Álex ha hecho una temporada para a que viene empezar siendo el gran rival. Pero es mi hermano, vamos a entrenar de la mejor manera conjuntamente para preparar el 2026 y a seguir disfrutando, porque antes o después esto se va a acabar, nadie es 'inmortal'", concluyó el piloto, de 32 años.