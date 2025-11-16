Bezzecchi gana dominando la última carrera de la temporada de Moto GP en Valencia

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se ha impuesto en la carrera de la categoría reina del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigesimosegunda y última cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, un triunfo en el que aguantó el ataque del español Raúl Fernández (Aprilia), que fue segundo, mientras que el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) pudo con Pedro Acosta (KTM) y cerró el podio.

Marco Bezzecchi se hizo con la victoria en el último Gran Premio de la temporada de Moto GP 2025. El italiano, que partía desde la 'pole', dominó de principio a fin una carrera, en la que sólo en el tramo final estuvo bajo presión. Detrás del italiano acabaría Raúl Fernández, confirmando el doblete de Aprilia tras una carrera de menos a más, pero en la que no tuvo opciones reales de victoria.

Por detrás, Di Giannantonio cerraría el podio tras una remontada desde la quinta plaza en la que superó a Álex Márquez (Ducati), primero, y Pedro Acosta, después. Así, el italiano conseguiría su cuarto podio de la temporada.

Una carrera en la que en las primeras vueltas, el 'poleman' Bezecci y Álex Márquez impusieron por delante un ritmo que al que no podían responder el resto. Un poco por detrás, Pedro Acosta, quinto, sufría para mantener las distancias con los de delante, aunque poco a poco iba mejorando sus prestaciones, y en la cuarta vuelta pasaba a Di Giannantonio para colocarse cuarto. Mucho peor era el panorama para Pecco Bagnaia (Ducati), que se fue al suelo en la salida.

Y con el paso de las vueltas, a la dupla formada por Bezzecchi y Álex Márquez se sumaría Raúl Fernández. Y el que parecía resentirse era el subcampeón del mundo, al que se le comenzaba a marchar el líder Bezzecchi. Así, Raúl Fernández se colocaría segundo en la vuelta 12, comenzando la persecución al italiano en busca de la que sería su segunda victoria en las últimas tres carreras.

Mientras, Pedro Acosta, aunque con menos ritmo que la cabeza de carrera, reducía distancias con Álex Márquez en la batalla por el último escalón del podio, al que llegaría a falta de 10 vueltas para la bandera de cuadros. Ahí, tras varios giros de estudio, el murciano lo adelantaría. Y no sería el único que rebasaría al pequeño de los Márquez, que también perdería la posición con Di Giannantonio ascendente.

En la lucha por la victoria, Raúl Fernández había conseguido bajar del segundo su distancia con la Aprilia de Bezzecchi, aunque no acababa de tener opciones de meterle la moto. Pero sí lo lograría a falta de tres vueltas para el final, colocándose a menos de medio segundo de distancia, lo mismo que Di Giannantonio, claramente de menos a más gracias a su gestión de neumático, con Pedro Acosta.

De hecho, el italiano conseguiría pasar, a dos giros para el final, al murciano, en una de los dos mano a mano que los pilotos españoles perderían ante los italiano. Y es que, Bezzecchi controló a las mil maravillas la ofensiva de Raúl Fernández, que se tuvo que conformar con el segundo puesto.