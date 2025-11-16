Manu González abandona y Diogo Moreira se proclama campeón del mundo de Moto 2 en Valencia

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño Diogo Moreira (Kalex) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto 2, tras acabar undécimo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigesimosegunda y última cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, una carrera que tuvo como ganador a Izan Guevara (Boscoscuro), seguido de Daniel Holgado (Kalex) e Iván Ortolá (Boscoscuro), y en la que Manu González (Kalex) abandonó por problemas en su neumático trasero.

El desenlace del mundial de Moto 2 no tuvo sorpresas. Diogo Moreira cumplió con su cometido acabando entre los primeros 14 clasificados, y Manu González ni siquiera pudo acabar la carrera por problemas en su neumático trasero. A falta de cuatro vueltas para el final, y una después de que Moreira le pasara en pista, el madrileño abandonaría la carrera, dando matemáticamente el primer título de campeón del mundo a Moreira, que se convierte en el primer campeón del mundo brasileño de la historia de cualquier categoría.

Una carrera que tuvo su punto de mayor tensión en la salida. Manu González partía desde la quinta plaza, mientras que Moreira lo hacía desde la novena, por lo que tuvo que hacer frente al tráfico en las primeras curvas hasta que se estabilizó la carrera. A partir de ahí, se le vio muy cómodo, concentrado y sin meterse en ninguna batalla. Por delante, Manu González no podía aguantar el ritmo de Izan Guevara, Dani Holgado, Iván Ortolá y Collin Veijer (Kalex).

Problemas que aumentarían en la segunda mitad de carrera, en la que Manu González vería como su neumático trasero le impediría competir al 100%. De hecho, poco a poco fue precipitándose en la tabla clasificatoria, hasta que, a falta de cinco vueltas, Diogo Moreira consiguiera pasarlo en pista. Ahí, el madrileño decidió marcharse al box para retirarse de carrera, aunque acabaría volviendo en las últimas vueltas para llevarse la ovación del público del circuito Ricardo Tormo.

Por delante, la victoria fue para Izan Guevara, que supo aguantar el ataque de Dani Holgado en las últimas vueltas de carrera, logrando su primera victoria en Moto2 tras tres temporadas en la categoría intermedia. Además, Iván Ortola completaría un podio 100% español tras imponerse al neerlandés Collin Veijer en la lucha por el último escalón.

Así, Moreira, que acabó la carrera undécimo, culminaba la mayor remontada de la historia de un campeón del mundo de Moto 2. En total, 61 puntos le ha quitado a Manu González desde GP de Francia, en un final de temporada en el que se ha subido al podio en cuatro de las últimas seis carreras --dos victorias y dos terceros puestos--.

Por su parte, en la categoría de Moto 3, el triunfo fue para Adrián Fernández (Honda), que aguantó las acometidas de Álvaro Carpe (KTM) para celebrar la primera victoria de su carrera. Por su parte, el japonés Taiyo Furusato cerró el podio.