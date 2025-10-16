Marc Márquez tiene "bastante complicado" correr en Malasia y Portugal

El piloto español de MotoGP Marc Márquez, en el Gran Premio de Japón 2025. - Stephen Blackberry / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Ángel Charte, director médico de MotoGP, avanzó este jueves que el piloto español Marc Márquez (Ducati), vigente campeón de la categoría reina, tiene "bastante complicado" correr en los Grandes Premios de Malasia y Portugal, ya que "si no se trata con tranquilidad" su lesión en el hombro, "puede tener secuelas".

"La semana pasada en la revisión que se le hizo en la Cínica Ruber de Madrid, el doctor Roger de Oña y su equipo decidieron que aquello no estaba bien estable, estaba bastante inestable, y decidieron con buen criterio fijarlo mucho mejor", recordó Charte en declaraciones a DAZN desde Phillip Island.

Ahora, el piloto de Cervera "está haciendo un episodio de momento de reposo" y pasará a la rehabilitación cuando su equipo médico "lo crea conveniente". "Malasia y Portugal yo creo que lo tiene bastante complicado, porque además es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas", analizó.

Finalmente, Marc Márquez, que sufrió dos pequeñas lesiones fruto de su caída en la carrera del Gran Premio de Indonesia, sí fue operado del hombro, después de que los servicios médicos comprobaran que "la fractura de coracoides y la lesión de ligamentos no mostraban signos suficientes de estabilización tras una semana inmovilizado", según un comunicado.

El mismo equipo médico que le había examinado siete días antes y que optó por un plan de tratamiento conservador comprobó que "la fractura de coracoides y la lesión de ligamentos no mostraban signos suficientes de estabilización tras una semana inmovilizado". "Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió seguir adelante con la estabilización quirúrgica y reparar los ligamentos acromioclaviculares", agregó el comunicado del equipo.