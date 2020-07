Marc Márquez será operado de una fractura en el húmero derecho

El vigente campeón tiene fractura de húmero con posible afectación nerviosa y un traumatismo torácico

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) será operado en Barcelona de una fractura en el húmero derecho, fruto de la dura caída sufrida en el Gran Premio de España a falta de cuatro vueltas para el final de la carrera que también le ha provocado un traumatismo torácico y una posible afectación nerviosa.

"Una caída en la curva 3 mientras luchaba por el podio ha acabado en un húmero derecho roto para el actual campeón del mundo, que viajará a Barcelona para someterse a una cirugía", anunció el Repsol Honda Team en un comunicado.

Márquez permanecerá en Jerez en observación durante 12 horas y será trasladado este lunes a Barcelona, al Hospital Universitari Dexeus, bajo la supervisión del doctor de MotoGP Xavier Mir, que le operará junto a su equipo.

"El tiempo de recuperación aún se desconoce, el equipo Repsol Honda proporcionará una actualización después de la operación", avisaron desde HRC.

Xavier Mir explicó a los medios que el traumatismo es directo, fruto de un golpe con el neumático de su moto, sobre el brazo derecho. "Tiene una fractura en el tercio medio del húmero. La fractura es completa, no totalmente desplazada. Hay una posible afectación del nervio radial. La lesión ha sido inmovilizada, para cuando se decida trasladarlo a Barcelona para el tratamiento definitivo", aportó.

"La fractura tiene un nervio muy cercano y no hemos podido aún decir que ese nervio no haya tenido un golpe. Es posible que no ocurra, pero no podemos confirmarlo en este momento. Sin duda, habrá que fijar esta fractura, colocarla en su sitio y fijarla. Pero hasta que no tengamos mas pruebas, no confirmaremos el tipo de tratamiento", recalcó.

También el doctor encargado de los servicios médicos de MotoGP, Ángel Charte, pidió calma sobre el pronóstico. "La fractura de húmero existe, va a ser una operación quirúrgica con seguridad. Márquez está estable, mantiene el traumatismo torácico derecho, no tiene más complicaciones", añadió.