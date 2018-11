Martín y Bagnaia buscan sentenciar en Sepang los títulos de Moto3 y Moto2

Publicado 01/11/2018 12:47:24 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Honda) tendrá la primera oportunidad para proclamarse campeón del mundo de la categoría de Moto3 en el Gran Premio de Malasia de este fin de semana, un éxito que tiene más al alcance en Moto2 el italiano Francesco Bagnaia (Kalex).

El madrileño se presenta en un escenario favorable para el cierre de la dura gira transoceánica y dispuesto, por lo menos, a llegar en cabeza del campeonato al circuito valenciano de Cheste, donde concluirá el Mundial el próximo 18 de noviembre.

De momento, al exigente circuito de Sepang, Martín llegará con la menor presión que le da el tener 12 puntos de ventaja sobre su más directo rival, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), aunque el peligro también lo tiene en su propio 'box' con un Fabio di Giannantonio que ha sido el mejor de los tres en el paso por Asia y Australia.

Jorge Martín está sufriendo en este tramo de campaña, donde no ha podido subir al podio desde su importante victoria en MotorLand Aragón y, aunque tampoco se ha escapado de los fallos con el '0' en Motegi, amasó puntos importantes en Tailandia (cuarto) y Phillip Island (quinto).

Además, el español se ha visto beneficiado de la mala suerte que sí ha tenido un Bezzecchi que se ha quedado sin puntuar en Buriram y en la anterior cita por dos caídas involuntarias, ya que en la primera le tiró su compatriota Enea Bastianini y en la segunda, el argentino Gabriel Rodrigo.

El de KTM está obligado a controlar los nervios y a evitar más incidentes en las siempre apretadas carreras de la categoría para intentar reducir la distancia con un Martín que el año pasado fue segundo en Sepang. Tampoco se puede perder de vista a Di Giannantonio, que aunque no ha podido evitar un '0', en su caso en Japón, lo compensó ganando en Tailandia y siendo segundo el pasado domingo.

Las matemáticas apoyan al madrileño en su deseo, aunque es complicado si sus rivales no fallan. Así, si gana, Di Giannatonio no entraría en las quinielas ya, pero Bezzecchi no debería terminar mejor que quinto, y si es segundo, el de KTM debería ser noveno o peor, mientras que finalizando tercero, Bezzecchi tendrá que ser decimotercero o peor y Di Giannantonio no ganar.

Más sencillo, en teoría, se presenta la consecución del título en Moto2 para Francesco Bagnaia (Kalex), que aventaja en 36 puntos al portugués Miguel Oliveira (KTM) después de un Gran Premio de Australia donde no le pesó su duodécima posición porque su rival le precedió en la clasificación.

Las mejores opciones del de Turín pasan por subir al podio, lo que le garantiza la corona haga lo que haga Oliveira, prácticamente obligado a ganar la carrera para llegar con opciones a Valencia porque si no lo hace al italiano le valdría ser incluso séptimo. Si es cuarto, quinto o sexto, sería campeón si el luso no gana la cita.

En cuanto a los pilotos españoles, ya sin opciones demasiado reales de alcanzar el tercer puesto de la general que parece que será para la otra KTM del sudafricano Brad Binder, que además viene de ganar en Australia, la pelea está por ver quién es el mejor del año.

Así, la batalla implica sobre todo a Joan Mir y Àlex Márquez, del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS y separados por un punto tras el podio (segundo) del balear en el circuito oceánico, donde fue tercero un Xavi Vierge (Kalex), situado a más de 20 puntos de sus dos compatriotas.