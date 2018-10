Martín: "La carrera ha sido eterna; había sólo una opción: escaparme"

Publicado 23/09/2018 12:33:35 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha reconocido que se le ha hecho "eterna" la carrera del Gran Premio de Aragón, donde ha conseguido este domingo la victoria, y ha afirmado que sólo vio la opción de "escapar" de sus perseguidores desde el principio para poder atar su sexto triunfo de la temporada.

"Ha sido muy complicada, de las más difíciles de mi carrera. Sabía que tenía que jugar muy bien mis cartas; había sólo una opción, que era escaparme, porque al estar en grupo en grupo era imposible ganar; la moto de Bezzecchi este fin de semana me sacaba entre 7 u 8 kilómetros yendo solos, y en rebufo no podía pasarle", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

En este sentido, el madrileño explicó que consiguió "tirar lo más fuerte posible" y fue viendo que iba "metiendo tiempo". "Ha habido un momento en el que me han empezado a recuperar y me he preocupado, pero he conseguido dar otro tirón. He conseguido sacar las distancias suficientes para al final poder descansar un poco. No tenía mucho más por la goma, la tenía rota de la parte inicial, pero hay que saber jugar con la gestión de las gomas y lo hemos conseguido", manifestó.

Además, Martín explicó que a pesar de la ventaja ha sufrido bastante. "Ha sido eterna. Cuando faltaban diez vueltas creo que tenía cinco segundos, pero todavía podías empezar a fallar y te pueden recuperar. Aunque estaba tranquilo iba muy mal de gomas y estaba sufriendo. Acabar de esta forma en España es increíble", indicó.

Por último, el de San Sebastián de los Reyes apuntó a las dos próximas citas. "Ahora vienen dos carreras difíciles para nosotros, Buriram y Motegi, y habrá que intentar hacerlo lo mejor posible. Después, llegar a las cuatro últimas para darlo todo", concluyó.