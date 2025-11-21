Maverick Viñales incorpora a Jorge Lorenzo como 'coach' deportivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales, de KTM, ha incorporado al triple campeón del mundo Jorge Lorenzo como 'coach' deportivo con el objetivo claro de luchar por el Mundial de la categoría de MotoGP, según confirmaron desde la comunicación del expiloto balear.

De este modo, Lorenzo acompañará a Viñales "de forma continuada en tres áreas principales" como son la preparación deportiva y física, "con foco en rutinas, ejercicios y recuperación adaptadas a las exigencias actuales de MotoGP", el 'coaching' estratégico, "orientado a la gestión de la presión y el riesgo, la consistencia en carrera y la toma de decisiones en momentos clave", y el trabajo deportivo "para reforzar el análisis y la planificación del fin de semana de competición".

Esta colaboración se desarrollará con un equipo de apoyo coordinado por el propio Jorge Lorenzo y alineado con el proyecto de Maverick Viñales, "buscando una evolución sólida y sostenible a medio y largo plazo".

"Sumar a Jorge a este camino es una oportunidad para aprender y mejorar en todos los sentidos. Su experiencia y su mirada externa nos van a ayudar a dar pasos firmes. Afronto esta etapa con mucha motivación e ilusión", apuntó Viñales.

Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP con Yamaha en 2010, 2012 y 2015, recuerda que "Maverick siempre ha tenido un gran talento y velocidad natural". "Mi papel es acompañarle, compartir mi experiencia y conocimiento para ayudarle a alcanzar su mejor versión. Creo firmemente que si logramos mejorar en cada uno de los cuatro puntos importantes, el éxito será inevitable", subrayó.