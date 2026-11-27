Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, celebró la carrera, los valores y el legado de Marc Márquez, quien anunció este viernes su retirada como diez veces campeón del mundo de motociclismo, destacando, además de todos sus logros, su "capacidad de superación".

"Hay nombres que quedan escritos en los libros de historia y otros que, además, permanecen para siempre en el corazón de los aficionados. Marc Márquez pertenece a este segundo grupo de deportistas. Su trayectoria es la de un piloto extraordinario, pero también la de un hombre que ha convertido la capacidad de superación en una forma de entender el motociclismo", compartió la ministra.

Tolón elogió al de Cervera más allá de sus victorias. "Sus diez títulos mundiales, ocho en la categoría reina, bastarían para situarlo entre los más grandes de todos los tiempos, pero Marc es mucho más que sus 173 podios y sus 106 victorias. Es el campeón que nos ha hecho saltar del asiento y contener la respiración en cada adelantamiento", confesó.

"Este domingo, en Cheste, despediremos una era de éxito. Desde el Gobierno de España, solo podemos darle las gracias. Por su talento, su entrega y dedicación. Y, muy especialmente, por demostrarnos que no existen los límites. La historia le pertenecerá siempre", terminó.