Monlau Motorsport entrega a Rueda y Piqueras sus motos campeonas de JuniorGP

Archivo - Angel Piqueras (izda) y José Antonio Rueda con sus motos campeonas del JuniorGP - MONLAU MOTORSPORT - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Monlau Motorsport ha entregado a los pilotos españoles José Antonio Rueda y Ángel Piqueras las motos con las que conquistaron los títulos de campeones del mundo de JuniorGP en 2022 y 2023, respectivamente, con el Team Estrella Galicia 0,0.

"Con este gesto, Monlau Motorsport reconoce el camino recorrido por dos pilotos formados en la casa, que han sido protagonistas indiscutibles de un 2025 excepcional en Moto3. Este gesto supone un reconocimiento al título de JuniorGP logrado por ambos pilotos en su paso por Monlau Motorsport, así como un homenaje a su evolución como deportistas y al estrecho vínculo que mantienen con Monlau Management, como pilotos representados", indicó este jueves Jaime Serrano, CEO de Monlau Motorsport.

Por este motivo, obsequiaron a los dos españoles, actual campeón y subcampeón del mundo de Moto3, con las Honda NSF250RW con las que lograron esos títulos el andaluz, "el ejemplo perfecto del modelo de formación que Monlau Motorsport y Estrella Galicia 0,0 han desarrollado desde 2011", y el valenciano, "integrado en el programa de formación de Monlau Motorsport desde las categorías de base".

"Recibir este regalo tan increíble de Monlau Motorsport me hizo recordar lo largo y duro que ha sido el camino. Con esfuerzo, perseverancia y dedicación se puede llegar a lo más alto. Nunca olvidaré aquella temporada perfecta en 2022 ni todo lo que Monlau ha hecho y sigue haciendo por mí. Solo tengo palabras de agradecimiento", explicó Rueda.

Por su parte, Piqueras confesó haberse quedado "sin palabras" cuando recibió la moto. "Tardé unos minutos en asimilarlo y no podía borrar la sonrisa de mi cara. Siempre estaré agradecido a Monlau por todos esos años increíbles desde mi llegada en 2019. Fue un debut soñado y este regalo es algo que nunca olvidaré", subrayó.

"El apoyo al talento y al esfuerzo están en la base del proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en motociclismo, porque reflejan la filosofía de Hijos de Rivera de hacer las cosas de manera diferente. Trabajamos junto a Monlau Motorsport, desde hace más de una década, en acompañar a muchos jóvenes pilotos que día a día dan lo mejor de sí mismos para crecer y avanzar, y José Antonio Rueda y Ángel Piqueras son dos fantásticos ejemplos de ello", señaló José Villanueva, Sports Partnership Manager de Estrella Galicia.