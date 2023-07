Pedro Acosta: "Está siendo una batalla bastante limpia con Arbolino, me lo estoy pasando muy bien"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Pedro Acosta (Kalex) valoró este miércoles su "batalla bastante limpia" con el italiano Tony Arbolino (Kalex), por lo que se lo está pasando "muy bien" en la categoría, en la que reconoció que cometió "muchos errores" en su año de 'rookie' de los que ya ha "aprendido".

"Está siendo una batalla bastante limpia, me lo estoy pasando muy bien. Ninguno puede decir algo malo del otro. Fuimos muy amigos, luego cuando él dio el salto al Mundial nos alejamos. Tenemos un trato meramente cordial, no me gusta tener amigos en el 'paddock'", comentó el murciano sobre su rivalidad con el líder del Mundial Arbolino, en declaraciones al programa 'Carpool' de DAZN.

Acosta, segundo clasificado en la clasificación, ya es una de las figuras del motociclismo español, aunque el primer año en Moto2 fue complicado. "El año pasado cometí muchísimos errores, más de los que me hubiera gustado. A todos se nos olvida que era 'rookie' y muchos piensan que como venía de ganar una categoría en mi primer año, aquí como mínimo tenía que igualarlo. Creo que este año he aprendido de todo lo del año pasado y está saliendo bien", confesó.

Uno de los principales cambios en la rutina del murciano ha sido el gimnasio, a lo que ha puesto "mucho empeño". "En Moto3 no fui nunca y en mi primer año en Moto2 tuve que empezar a ir para recuperarme de la lesión. El año pasado estaba muy delgado, cuando veo vídeos míos en la moto me veo delgadísimo", dijo.

"He cogido 7 kilos y estoy mucho mejor porque, aunque voy tres kilos pasado del peso de Moto2, sé que con el ritmo de las comidas en el campeonato, los voy a perder y me voy a quedar perfecto", aseguró.

Sobre el parón veraniego, Acosta reconoció que quiere evadirse "de las cosas" y tomarse "todo a broma". "Por eso me veis todo el rato riéndome. Le dije a mi fisio hace poco que mi objetivo este verano es convertir mi mente en la de un monje y mi cuerpo en un templo", concluyó.