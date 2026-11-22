Archivo - Marc Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al piloto español Marc Márquez (Ducati) por su octavo título de MotoGP y décimo del Mundial de motociclismo, conseguido este domingo en el Gran Premio de Portugal, y ha afirmado que "nunca" dejó de creer" y que "un campeón siempre se levanta".

"Nunca dejaste de creer. Un campeón siempre se levanta. ¡Enhorabuena, Marc Márquez!", escribió en su cuenta oficial de la red social X tras confirmarse que el de Cervera era matemáticamente campeón de la categoría reina del motociclismo.

El catalán terminó noveno en la carrera celebrada en Portimao, una posición que le bastó para conquistar el título a falta de un Gran Premio para el final del campeonato. Con ello, celebró este domingo su octavo entorchado de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026), a la altura de Giacomo Agostini, y el décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012-, superando los nueve de Valentino Rossi.