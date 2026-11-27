Marc Márquez - Cheng Min / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el piloto español Marc Márquez, que este viernes ha anunciado que se retira del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, se despide "en lo más alto, como lo hacen las leyendas", y ha afirmado que su "ejemplo de superación" es ya "parte de la historia" del deporte español.

"Marc Márquez se despide de MotoGP como lo hacen las leyendas: en lo más alto. 10 títulos mundiales, una trayectoria inigualable y una remontada que demuestra que nunca hay que dejar de luchar. Tu ejemplo de superación ya forma parte de la historia de nuestro deporte. Gracias por tantas alegrías, Marc. ¡Te deseo mucha suerte!", escribió en su cuenta de la red social X.

El de Cervera anunció este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigésima segunda y última cita del Mundial, que este sería su último fin de semana de competición, poniendo fin a una exitosa carrera en la que ha conquistado diez títulos mundiales, entre ellos ocho de MotoGP. La decisión llega solo cinco días después de revalidar su corona de la categoría reina.

También quiso agradecerle su contribución al éxito del deporte español la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. "Es historia del motociclismo y se despide como el gran campeón que es. Gracias, Marc Márquez, por todo lo que nos has dado. Cheste te brindará el adiós que te mereces", manifestó en X.