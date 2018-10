Pedrosa: "Mi pilotaje y mi ritmo eran buenos, pero no había tanto agarre en la pista"

Publicado 23/09/2018 20:02:08 CET

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda), tras acabar quinto este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón, ha afirmado que su pilotaje y su ritmo "eran buenos", pero lamentando que "no había tanto agarre en la pista" como él había imaginado.

"Hoy hemos podido ser más competitivos que en otras carreras y estar más cerca del grupo delantero. Desafortunadamente, creo que la clave ha estado en la elección del neumático. Es una lástima, porque mi pilotaje y mi ritmo eran buenos, pero no había tanto agarre en la pista, por lo que el neumático trasero no tenía la misma adherencia que en los entrenamientos", comentó Pedrosa en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Quizás el compuesto blando se hubiera adaptado mejor a las condiciones del asfalto. Perdía algunas décimas cada vuelta y no he podido engancharme al resto de pilotos; si no, hoy podríamos haber luchado por terminar en el podio u optado a la victoria. Paso a paso estamos mejorando un poco; veremos si podemos ir más rápido en la próxima carrera", concluyó el piloto catalán.