Pedrosa: "En Tailandia me caí pero las sensaciones fueron mejores"

18/10/2018

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado que pese a su caída en el pasado Gran Premio de Tailandia en carrera sus sensaciones fueron "mejores" sobre la moto y espera que siga siendo así este fin de semana en Motegi en el Gran Premio de Japón.

"En la última carrera las sensaciones fueron mejores desde los entrenamientos. El problema fue la salida de la carrera y las primeras vueltas, pero luego pude alcanzar al grupo de delante, quizás apreté demasiado y me caí. Pero lo importante fue que las sensaciones fueron mejores", señaló este jueves en rueda de prensa.

Pedrosa, que afronta sus últimas cuatro carreras en MotoGP antes de retirarse, cree que la de Motegi será "especial" para él por ser la del adiós al trazado de Honda, su 'familia' en toda su carrera en la categoría 'reina'.

"Será especial, ya hemos estado en dos lugares con Honda, en una de las fábricas y en las oficinas, se puede ver el apoyo que nos brindan los japoneses. Aquí siempre hemos sido bien acogidos", celebró el piloto catalán.

De cara a la carrera, comentó que la cita japonesa le da recuerdos alegres y agrios. "En Motegi me ha ido a veces bien y otras no tan bien, es un circuito que se me da bien al 50-50, pero esperamos aprovechar el ánimo de la gente aquí", apuntó.