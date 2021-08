Pol Espargaró: "Liderar la carrera ha sido algo realmente especial"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) se quedó con lo positivo de este fin de semana después de lograr la pole y terminar quinto, su mejor resultado de la temporada, en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde disfrutó también de "liderar la carrera".

"He disfrutado mucho la carrera, ésta era la sensación que buscaba después de luchar. Liderar la carrera ha sido algo realmente especial. Optamos por el neumático blando porque nos ha dado las mejores sensaciones, pero no ha sido suficiente para luchar por el podio y todavía queda trabajo por hacer", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Espargaró apuntó a seguir en la línea después de demostrar de lo que son capaces. "De todos modos, hasta la mitad de la carrera he estado allí, luchando y disfrutándolo mucho, incluso cerrando la distancia con Rins y Aleix cuando mi neumático aún funcionaba bien. Cuando el agarre ha disminuido, he controlado la diferencia y he terminado bien la carrera", apuntó.

"Ha sido un buen fin de semana en general, hemos podido demostrar lo que somos capaces de hacer y ahora nos dirigimos a Aragón, donde Honda ha sido muy fuerte en el pasado", terminó.