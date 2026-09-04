Pol Espargaró volverá a sustituir a Viñales en el KTM Tech 3 en San Marino

Archivo - Pol Espargaró durante una carrera con KTM - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Pol Espargaró, como ya hiciera en el Gran Premio de Gran Bretaña y en el de Aragón, se volverá a subir a la KTM del equipo Tech3 en sustitución de su compañero Maverick Viñales en el Gran Premio de San Marino de la semana que viene.

Viñales continúa con la recuperación de su lesión en el hombro izquierdo y se perderá el fin de semana en el Circuito Marco Simoncelli, con la esperanza de estar recuperado para la siguiente cita en Spielberg (Austria).

"Aunque nuestra prioridad sigue siendo apoyar a Maverick en su recuperación, estamos encantados de volver a contar con Pol en Misano. Conoce muy bien al equipo y ya ha demostrado su profesionalidad y compromiso en sus dos últimas apariciones esta temporada", apuntó Nicolas Goyon, 'Team Manager' del equipo.

Este reconoció que "volver a MotoGP nunca es fácil", pero tiene claro que el piloto probador catalán "aporta una experiencia muy valiosa". "Estamos deseando volver a trabajar con él en San Marino. Deseamos a Maverick que siga progresando en su recuperación y esperamos volver a verle cuando esté preparado", sentenció.