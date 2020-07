Puig confirma que Márquez rodará el sábado: "Le han operado 'demasiado' bien"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo Repsol Honda, Albert Puig, ha avanzado que Marc Márquez no saldrá a pista hasta el sábado en el Gran Premio de Andalucía y ha ironizado con que la operación del piloto ha ido "'demasiado' bien", hasta el punto de que podría volver a competir tan solo una semana después de su dura caída en Jerez.

"El domingo la situación era dramática, tuvo un accidente fuerte con una fractura importante en el brazo. Se trasladó a Barcelona y el doctor Mir lo operó con muchísimo éxito, probablemente 'demasiado' bien. Al día siguiente Marc se encontraba muy a gusto, no tenía apenas dolor, que es bastante curioso, y se encontraba bien. La idea de Honda siempre ha sido intentar que fuera a Brno", detalló Puig en declaraciones a DAZN que recoge Europa Press.

"Los médicos nunca nos dijeron que no se podía hacer al ver lo bien que se encontraba el piloto. La cosa se ha precipitado de esta manera, él pidió que le gustaría probar y nosotros desde el equipo hemos considerado que hay que respetar su derecho. Hemos llegado al acuerdo de que probaremos el sábado. Veremos qué dolor tiene, qué ritmo puede hacer y en función de eso el sábado por la tarde valoraremos", detalló.

Preguntado por la posibilidad de que Honda le pida no competir al piloto español, Puig respondió que "no se lo puedes pedir a ninguna súper estrella", ya que es "como decirle a un caballo de carreras que no salga cuando baje la valla, es imposible".

"Si Marc está aquí es porque piensa que puede estar, al menos a priori, luego se verá una vez que pruebe el sábado. Cuando te montas en una moto de carreras tienes que estar muy concentrado en lo que haces y no hace falta que le digamos que vaya con cuidado, ya sabe el riesgo que comporta y lo peligroso que es todo esto", indicó.

El expiloto señaló que ahora mismo Márquez "no se está planteando ni posiciones ni la lucha por el campeonato". "Se está planteando si puede ir en moto. Si consigue pasar al domingo e ir a la carrera nos metemos en el mundo de Marc Márquez, que es completamente... No se sabe", subrayó.

En cuanto a cómo puede afectar la presencia de Márquez en Jerez a sus rivales, Puig sentenció que "la situación ideal es correr con gente a la que puedes ganar". "Cuando tienes pilotos muy buenos en pista a cada uno se le complica la historia. Marc no está aquí para meter presión. Habrá rivales a los que no le afectara mucho y rivales que se vayan a dormir no tan contentos. Depende de lo que afecte a cada uno la sombra de un gran campeón como Marc", finalizó.