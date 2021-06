Puig: "Márquez ha pasado mucho tiempo sufriendo y esta victoria es muy especial"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig, ha reconocido que la victoria de Marc Márquez este domingo en el Gran Premio de Alemania, 581 días después de la última, ha sido "muy especial", sobre todo porque el piloto de Cervera ha pasado "mucho tiempo sufriendo y sin correr", algo "muy doloroso" para él.

"Ganar aquí en Sachsenring es muy especial. Ha sido un día increíblemente importante, pero más para el piloto. Marc Márquez ha pasado mucho tiempo sufriendo, sin correr, sin resultados y esto es muy doloroso para un piloto como él. Tenemos que apreciar lo que ha hecho y agradecerle todos sus esfuerzos durante este tiempo, lo que ha hecho en Alemania ha sido realmente asombroso", señaló en una entrevista a su equipo.

Además, recalcó que el triunfo ha sido también "muy importante" parael equipo Repsol Honda, para todo el personal que trabaja en HRC, toda la gente que les "apoya en la pista y detrás de las cámaras", como los ingenieros o los técnicos. "Es un día especial. Es un día para agradecer a todos, especialmente a Marc", indicó. "Para una empresa como Honda, que está acostumbrada a ganar muchas carreras a lo largo de su historia, este período ha sido muy doloroso", confesó.

"Entendemos que la vida a veces puede ser difícil y en este momento tenemos algunos problemas. Estamos trabajando para superarlos de la mejor manera posible, tratando de solucionarlos. Entendemos que tenemos algunos puntos débiles, los hemos reconocido. Sabemos también que Marc no está al cien por cien, pero el domingo fue un día importante porque pudimos lograr una victoria. A pesar de ello, no creemos que nuestros problemas estén solucionados. Trabajaremos para darles a todos nuestros pilotos, no solo a Marc, la mejor moto posible", continuó.

Sin embargo, "no" cree que este resultado vaya a cambiar el curso de la temporada. "Hablando honestamente, no lo creo. Pienso que tenemos que solucionar nuestros problemas y Marc todavía tiene que seguir recuperándose. Tendremos altibajos esta temporada. El resultado en Sachsenring ha sido muy importante, pero eso no significa que ahora lo hayamos arreglado todo. Pensar esto sería un error, debemos pensar en lo que podemos mejorar poco a poco y afrontar ahora la carrera en Assen", manifestó.

Por último, Puig piensa ya en el próximo fin de semana en Assen. "Creo que cada miembro del equipo tiene su propia forma de disfrutar estas pocas horas entre carreras y lo celebrarán a su manera, especialmente Marc. Ahora viajamos a Assen y no hay tiempo que perder allí. Llegaremos, descubriremos un escenario completamente diferente, probablemente tendremos frío y lluvia, pero volveremos a ver cuál es la historia", finalizó.