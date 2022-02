Quartararo: "Tengo que ganar otra vez sí o sí"

"El placer de luchar con Márquez es diferente a otro piloto"

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés y vigente campeón de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) aseguró que no es una presión añadida el pensar que tiene que ganar "sí o sí" otro Mundial y, por otro lado, reconoció que luchar por el título contra Marc Márquez (Honda) será "diferente" a hacerlo, como el año pasado, contra otros pilotos.

"La presión era más por ver si podía conseguir este sueño. Pero cuando ya lo he conseguido, ahora la motivación es mayor por hacerlo otra vez. Yo voy a hacer como el año pasado: empiezo este año como si no hubiera ganado nunca y quiero ganarlo. No es una presión suplementaria decir 'tengo que ganar otra vez sí o sí'", aseguró en una entrevista en DAZN recogida por Europa Press.

De cara al campeonato 2022, que empieza en marzo en Catar, le pide a la nueva Yamaha que sea capaz de darle mayor velocidad. "Básicamente, espero lo mismo que el año pasado: más velocidad punta. Velocidad, y estamos trabajando ahora en una cosa de aerodinámica, pero la 'top speed' es algo que necesitamos", se sinceró.

Una velocidad punta que le irá bien para pelear por revalidar el título. Y espera que, dejadas atrás las lesiones y la diplopía, esté en la pugna Marc Márquez. "Marc ha sido la referencia de los 10-15 últimos años, así que yo creo que es algo especial luchar con Marc. Tengo ganas de luchar con él este año", se sinceró.

"No tengo que demostrar nada a nadie, pero el placer de luchar con Marc es diferente a otro piloto. Cuando luchas con él, ves otra cosa, ves más que un piloto, ves a un tío que ha sido 6 veces campeón de MotoGP y ganarle a él es otra cosa", reconoció el francés.

A sus 22 años, cree que los jóvenes pilotos y algunos 'rookies' pueden sorprender ya este año, y destacó al español Raúl Fernández. "Como piloto, es el que más talento tiene, pero después dependerá de muchas cosas. Bezzecchi ha ido muy rápido, está Di Giannantonio también, está Remy. A Darryn le cuesta un poquito más porque al final ha subido de Moto3 a MotoGP pero, para mí, en Sepang, me ha sorprendido bastante. Será una buena lucha", auguró.

En cuanto al futuro, y sus planes en Yamaha, dejó la puerta de salida abierta. "Es una marca que me ha dado mucha, mucha confianza porque me subieron de Moto2 cuando no había hecho muchas cosas. Pero después, yo lo que quiero es la mejor moto y el mejor proyecto. No diría que es mi marca, pero todos los años que he pasado han sido geniales. Todavía no está hecho nada, así que no, no estoy al cien por cien con una marca, pero sí con el mejor proyecto", manifestó.

Señaló, eso sí, el buen ambiente que existe en el box. "Soy alguien con quien es muy fácil trabajar, pero sobre todo, soy alguien que, cuando está trabajando, es trabajo cien por cien. Desde 2019, hemos construido un equipo y creo que está funcionando muy bien. Me llevo muy bien con todos, que es lo principal", manifestó.

En cuanto a las divergencias con quien fuera su compañero Maverick Viñales, ahora en Aprilia, las intentó explicar. "Cuando vi esas dificultades, al final, lo único que pensaba era 'muchos tenemos problemas', pero yo tengo una cosa en mente, que es siempre mirar quién es el primero arriba de la lista en cada tanda, no mirar quién es la primera Yamaha, ni quién es el primero en el equipo. El objetivo está siempre ahí y nunca he mirado otra cosa", apuntó.