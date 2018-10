Rabat: "Quiero volver lo antes posible pero haré lo que digan los doctores"

Publicado 03/09/2018 17:36:11 CET

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Reale Avintia Racing) ha asegurado este lunes que desea regresar "lo antes posible" a las pistas tras su triple fractura en la pierna derecha sufrida en la cuarta sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, si bien hará caso de los doctores que le han salvado la pierna.

"Quiero volver lo antes posible, pero haré lo que digan los doctores. La prioridad es recuperarme lo antes posible, pero al final, quienes mandan son ellos a partir de la evolución que presente la pierna", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Rabat, con fracturas en el fémur, tibia y peroné de su pierna derecha, agradeció el trabajo del Equipo Médico de MotoGP en Silverstone. "Quiero dar las gracias a todos ellos por su gran trabajo. También a los que me operaron en Inglaterra que hicieron un gran trabajo", se sinceró.

De momento, los médicos no quieren dar plazos de recuperación. "Hay que darle tiempo y no podemos fijar una fecha. Tito se va a recuperar lo antes posible, pero no me atrevo a dar una fecha de regreso. Estas fracturas tardan en consolidar. Habrá que evaluar el momento en el que se suba a la moto, y los riesgos que conlleva", aseguró el doctor Ignacio Ginebreda, que junto a Ángel Charte y Xavier Mir llevan a Rabat.

Comentó que lo peor del accidente fue el dolo. "Prácticamente no me ha dejado dormir. En ningún momento pensé en perder la pierna, aunque la vi en el suelo retorcida como una 'S'. Perdía mucha sangre y me asusté", recordó sobre el accidente.

Rabat se salió de la pista en una fatídica curva 7 que acabó con muchos pilotos en el suelo, con la mala fortuna de que además del golpe recibió el impacto de la moto de Franco Morbidelli. La gravedad de sus fracturas provocaron su evacuación en helicóptero al hospital.

"He aprendido una lección y partir de ahora cada vez que me vuelva a caer miraré hacia atrás. En aquel momento vi que Rins me alertaba para que saliera de allí, y vi la moto de Franco que venía muy rápido hacia mí, me levanté y me dio en la pierna, porque si no habría sido mucho peor", aseveró.