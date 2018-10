Rossi: "Espero ser rápido y optar al podio"

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. ALL RIGHTS - Archivo

Publicado 06/10/2018 12:03:13 CET

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) confía en poder "ser rápido" este domingo en el Gran Premio de Tailandia y "optar al podio" después de conseguir la segunda posición en la parrilla de salida del decimoquinto Gran Premio del Campeonato del Mundo de motociclismo.

"Cuando llegamos aquí estaba muy preocupado y me esperaba una carrera como la de Austria. Pero me he encontrado mejor y hemos hecho alguna pequeña modificación con los neumáticos que ha funcionado. Espero poder ser rápido y optar por el podio", reconoció 'Il Dottore' en declaraciones Movistar.

"Habíamos hecho muchas cosas para mejorar la moto y me he visto fuerte según pasaban las vueltas", añadió Rossi, que no tuvo reparos en asegurar que utilizará los neumáticos duros. "Será así porque en esta pista la goma dura da ventaja. Creo que serán los que utilicen la mayoría de pilotos", añadió el italiano.

"Si no hace difícil llegar al final", explicó. "Me siento fuerte en el último sector, es el más técnico y la Yamaha va bien ahí", sentenció Rossi.