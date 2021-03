Santi Hernández: "Lo importante es que Marc vuelva a tener sensaciones positivas cuando se suba a la moto"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santi Hernández, jefe de mecánicos de Marc Márquez en el Repsol Honda, tiene claro que "lo más importante" ahora es conseguir que el ocho veces campeón del mundo "vuelva a tener las sensaciones positivas de antes de la lesión" cuando vuelva a subirse a la RC213V.

"Lo más importante es que Marc se suba a la moto y vuelva a tener las sensaciones positivas que tenía antes de la lesión, eso es lo más importante. A partir de ahí, el tiempo dirá y cuando se suba a su moto Marc, nos dará todas estas respuestas. Cuando las tengamos, con un piloto como Marc, el objetivo no cambia y es intentar ganar el Mundial", advierte Hernández en una entrevista facilitada este jueves por su equipo.

El Repsol Honda afronta a partir de este viernes los test de Catar, con la ausencia del de Cervera, sustituido por el probador alemán Stefan Bradl, con el que intentarán "entender" tanto "las cosas nuevas" que han traído para "mejorar la moto del año pasado," como "todos los problemas" que tengan y "qué cosas van bien o mal", con el objetivo de "poder darle a Marc una moto para ganar carreras o hacerlo lo mejor posible". "También ayudaremos a Stefan a poder hacer buenos resultados en el caso de que tenga que salir a correr en la primera carrera", indica.

El ingeniero no esconde que la pasada fue "una temporada muy complicada" por la lesión que sufrió el piloto catalán. "Hemos aprendido a trabajar con un piloto nuevo, a cambiar mentalidades y sistemas de trabajo, pero no ha sido fácil para Stefan pasar de ser probador a hacer toda la temporada como piloto, y en mi caso, he aprendido a que te sientas orgulloso de con quién estás trabajando y eso te da a entender lo difícil que es ganar para muchos equipos", reconoce.

"Cuando estás acostumbrado a ganar casi cada fin de semana, parece que eso sea lo normal, pero cuando hemos estado este año con Stefan luchando por sumar puntos, te das cuenta de que esa es la realidad. No es que estuviéramos en un sueño, pero sí que es verdad que el trabajo es diferente y eso te hace valorar el trabajo, el equipo y el piloto", añade.

Santi Hernández admite que, pese a "situaciones extrañas" como el coronavirus y la lesión de Márquez, el trabajo "no ha cambiado mucho". "Acabamos la temporada y estuvimos en contacto con Japón para preparar la siguiente. Se están haciendo test, estamos en contacto directo con los ingenieros de Japón para saber las evoluciones. Tenemos que estar preparados para el primer entrenamiento y la primera carrera en Catar, y estar listos para cuando regrese Marc y poder darle lo que necesita para volver a ganar carreras y luchar por el campeonato", recalca.

Finalmente, el mecánico catalán del Repsol Honda celebra poder formar parte del "mejor equipo de MotoGP" y trabajando en lo que le gusta. "Para mí es un orgullo poder trabajar con ellos y agradezco el trabajo que hicieron durante el año pasado, con una situación tan difícil como la del COVID, en la que nos han estado apoyando a todos los trabajadores de HRC. En ningún momento nos han hecho sentir nerviosos ni preocupados, nos han dado calma y tranquilidad. Dar las gracias porque se han comportado de diez en todo momento", sentencia.