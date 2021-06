Sergio García Dols triunfa en Montmeló y Acosta termina séptimo

Alcoba fue segundo y una sanción frustra un podio íntegramente español en Moto3

Gardner reina ante Raúl Fernández en Moto2

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Sergio García Dols (Gas Gas) se ha impuesto este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catalunya, séptima prueba del Mundial de motociclismo, por delante de su compatriota Jeremy Alcoba (Honda), mientras que el líder del Mundial, Pedro Acosta (KTM), no pudo culminar su remontada y terminó séptimo.

El podio íntegramente español se frustró después de que Dirección de Carrera confirmarse que Jaume Masià (KTM), que cruzó tercero la línea de meta, había excedido los límites de la pista en la última vuelta. Su sanción de una posición permitió al turco Deniz Öncü (KTM).

Mientras, Acosta mantendrá una semana más el liderato (120 puntos) de la categoría pequeña, con 39 puntos de renta sobre García Dols, después de terminar séptimo una cita en la que pudo reponerse de su peor clasificación un sábado, vigésimo quinto. "Me ha pasado como en Mugello; en la última vuelta he caído a la decimotercera plaza y he tenido que empezar de cero. Creo que ha sido una buena carrera y habrá que aprender para Assen", indicó Acosta.

El hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda), 'poleman' del sábado, defendió su posición de privilegio en una buena salida, pero los rebufos empezaron pronto a pasarle factura. Primero Izan Guevara (Gas Gas) y luego Sergio García Dols (Gas Gas), que comenzó decimonoveno, tomaron la cabeza, aunque fue el británico John McPhee (Honda) el que consiguió asentarse.

Sin embargo, todo se arruinó para el piloto escocés a falta de 12 vueltas, cuando una caída múltiple acabó con todas sus opciones. Guevara tomó entonces el liderato de la prueba, pero por detrás emergió el líder, que había arrancado vigésimo quinto -su peor posición en parrilla-, para ponerse al frente.

Acosta comenzó una dura pugna con Rodrigo, Guevara, Masià, Sergio García, Jeremy Alcoba (Honda) y el turco Deniz Öncü (KTM) por la primera plaza. Un nutrido grupo de 15 pilotos se mantuvo con opciones de podio hasta el final, de las que se despidió Guevara al irse al suelo en la última vuelta.

Finalmente, fue García el que consiguió imponerse en un apretado esprint final, mientras por detrás se producía un accidente con el español Xavi Artigas, el italiano Dennis Foggia y el japonés Ayumi Sasaki implicados y que hizo ondear la bandera roja.

Solo 18 pilotos consiguieron terminar la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en la que los protagonistas del podio tuvieron un cariñoso recuerdo en sus camisetas para el suizo Jason Dupasquier, fallecido el pasado domingo como consecuencia de las heridas que le provocó un grave accidente durante la Q2 en Mugello.

En cuanto al resto de españoles, además del cuarto puesto de Masià y el séptimo de Acosta, Daniel Holgado (KTM) fue decimotercero, mientras que Guevara, Artigas y Adrián Fernández (Husqvarna) no pudieron terminar.

GARDNER GANA LA PARTIDA A RAÚL FERNÁNDEZ

En Moto2, el australiano Remy Gardner (Kalex) firmó su segunda victoria consecutiva, que le sirve para asentarse en el liderato, después de una dura pelea con su compañero de equipo en el Red Bull KTM Ajo, el español Raúl Fernández (Kalex), segundo, y con el también español Xavi Vierge (Kalex) en el podio.

Así, Gardner suma ya 139 puntos en la general de la categoría intermedia, 11 más que el 'rookie' madrileño y 38 que el italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El oceánico, que en 2022 correrá en MotoGP, defendió la pole del sábado en una salida en la que el de San Martín de la Vega, a pesar de un pequeño error, consiguió mantenerse segundo. El líder del Mundial trató de abrir hueco, pero Fernández respondió bien al pulso para evitar que se escapase.

Fue en la vuelta 12 cuando el español, cuyo nombre ha sonado este fin de semana como el de futuro piloto de MotoGP para el año que viene, logró darle la réplica y ponerse al frente de la carrera. La lucha se mantuvo hasta el final; Gardner le devolvió la pasada a falta de tres giros e imprimió un ritmo frenético que impidió remontar a Fernández.

Vierge completó el podio, mientras que Augusto Fernández (Kalex) finalizó quinto, Jorge Navarro (Boscoscuro) fue undécimo, justo por delante de Albert Arenas (Boscoscuro), y Alonso López (Boscoscuro) terminó vigésimo primero.

Por último, Arón Canet (Boscoscuro) sufrió una caída en la vuelta 7 y no pudo acabar la carrera, lo mismo que Héctor Garzó (Kalex) con solo tres giros para el final; Marcos Ramírez (Kalex) tampoco consiguió concluir la cita.