Archivo - Shoei lanza una edición limitada del casco de Marc Márquez para conmemorar el Mundial 2025 - SHOEI - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Shoei ha anunciado el lanzamiento de una edición limitada del casco de Marc Márquez con motivo del título de Campeón del Mundo de MotoGP 2025 del piloto de Cervera, una pieza exclusiva que por primera vez se pone a la venta como reproducción oficial y que busca rendir homenaje al "espíritu y legado" del nueve veces campeón del mundo.

El casco, denominado 'Shoei X-SPR Pro Márquez World Champion 2025', se producirá en una serie muy limitada de 93 unidades numeradas y certificadas, una cifra simbólica en honor al dorsal del piloto. Cada ejemplar ha sido fabricado y pintado a mano en Japón por los maestros artesanos de Shoei, en colaboración con el estudio español Dave Designs, responsable habitual de la imagen del casco de Márquez.

Según la firma, esta edición especial estará disponible exclusivamente en talla M y contará con una vitrina personalizada, caja conmemorativa y un certificado de autenticidad firmado por el propio Marc Márquez, Shoei y Dave Designs. Además, cada casco irá acompañado de guantes técnicos de manipulación para su conservación y exhibición adecuadas.

La preventa de este modelo está reservada a los socios del club oficial de Márquez que han acompañado al piloto "en el viaje", como gesto de agradecimiento por su "inquebrantable apoyo". No será posible elegir el número de serie, ya que las unidades se asignarán de manera secuencial según su orden de producción.

Shoei destaca que esta edición conmemorativa representa "una verdadera obra de arte" que fusiona la tecnología e innovación japonesa con el diseño español, convirtiéndose en una pieza de coleccionista que simboliza la excelencia y el legado de uno de los grandes campeones del motociclismo moderno.