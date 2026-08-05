Sinergia FP crea la Beca Óscar Haro para impulsar el estudio a través del deporte y el esfuerzo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sinergia FP ha alcanzado un acuerdo con Óscar Haro, ex director deportivo de LCR Honda en MotoGP, para poner en marcha la Beca Óscar Haro, una iniciativa con la que la institución busca impulsar el estudio de una forma inspiradora, conectando a los alumnos con un referente vinculado al deporte y a los valores del esfuerzo, la constancia y la superación.

"Con una trayectoria ampliamente ligada al mundo del motor, Óscar Haro se ha consolidado como una figura conocida entre los aficionados al motociclismo por su experiencia en el sector y su capacidad para conectar con nuevas generaciones desde un lenguaje cercano y reconocible", destacó el comunicado.

La colaboración se enmarca en la línea de Becas Élite que Sinergia FP ya viene desarrollando en el ámbito deportivo, con el objetivo de acercar la formación profesional a perfiles que encuentran en el deporte una motivación y una referencia clara de disciplina, compromiso y crecimiento personal.

En concreto, Sinergia FP, en colaboración con Óscar Haro, concederá 50 becas económicas para alumnos que quieran incorporarse a cualquiera de sus ciclos formativos en el curso que arranca en octubre de 2026. Estas ayudas son aplicables a cualquier programa, tanto en modalidad presencial como online.

"En Sinergia FP creemos que la formación también necesita referentes capaces de activar la motivación de los jóvenes y de demostrar que el esfuerzo tiene recompensa. Este acuerdo con Óscar Haro conecta el estudio con valores como la disciplina, la ambición y la constancia, y quiere lanzar un mensaje claro: estudiar también puede vivirse desde la inspiración y las ganas de llegar más lejos", señaló Antonio Castro, pro-rector de Sinergia FP.

La Beca Óscar Haro consistirá en una ayuda económica que aplicará hasta un 25% para estudiar cualquier ciclo de Sinergia FP. Las personas interesadas en solicitar una de estas 50 becas podrán hacerlo directamente a través del departamento de Admisiones de Sinergia FP o mediante los canales propios de la institución.