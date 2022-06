Sito Pons: "Este año somos un poco el equipo 'pupas'"

Jorge Navarro: "La primera parte de la temporada ha sido supervivencia"

El director del equipo Pons Racing, Sito Pons, lamentó este martes ser el equipo "pupas" de la categoría, atendiendo a las lesiones de sus pilotos Arón Canet y Jorge Navarro, aunque manifestó que el objetivo es "ser campeones del mundo", en una segunda parte del Mundial en la que serán "más fuertes" si los pilotos se recuperan.

"Desde que hemos llegado a Europa Arón no ha hecho una carrera sana, somos un poco el equipo pupas este año. Aún así, seguimos con opciones para el Mundial. Después del verano seremos más fuertes si los pilotos se recuperan", deseó Pons en una rueda de prensa en el hotel Gran Meliá Palacio de los Duques, organizada por Stihl, patrocinador del equipo Pons Racing.

Además, el evento, al que no pudo acudir Arón Canet, recientemente operado de una fractura en la parte superior de su tabique nasal, contó con la presencia del piloto de Moto 2 Jorge Navarro, el piloto de Moto-E, Jordi Torres y el director general de Stihl España, Bernhard Iber.

Pons, durante su intervención y respondiendo a preguntas de los medios de comunicación, dejó claro que el objetivo esta temporada es "recuperarse" y "ser campeones del mundo". "Espero que la segunda parte del Campeonato sea mucho mejor y tengamos opciones de luchar por el título", auguró. "El Mundial está siendo muy interesante, como mínimo será cosa de cuatro pilotos. Eso complica las cosas, es más difícil pelear contra cuatro que contra uno", analizó.

"Cuando ganas tienes que controlar a tres pilotos, tienes que quedar siempre por delante, han de fallar tres para ir restándoles. Le dije a Arón Canet que el Mundial solo lo podíamos perder, si hacía su trabajo bien podíamos ganar, lo único que tenia que hacer era no fallar. Su velocidad es superior a la de los demás. No tenemos que fallar e iremos restando puntos progresivamente, pero es dificilísimo, los demás también quieren ganar", comentó sobre las opciones del piloto valenciano, ahora cuarto en el Mundial a 30 puntos del líder.

Así, consideró que la primera victoria podría dar más "confianza" a Canet de cara a lograr el título. "Puede ser un punto de inflexión, los pilotos corren porque quieren ganar. Te da seguridad en ti mismo, no tienes dudas, corres con mucha más confianza, más seguro", apuntó, antes de lamentar que los accidentes hayan impedido a Canet "culminar la victoria". "Y eso pesa", reconoció.

"Le dije que pensara en clave Campeonato del Mundo, que no pensara en ganar la carrera. Quizá pensar en ganar una carera te hace perder el Mundial", reflexionó el que fuera campeón de 250cc en 1988 y 1989, que aseguró que seguirá formando parte del Mundial hasta que haya "posibilidad de éxito".

Por otro lado, Pons afirmó que el Mundial se irá "transformando" atendiendo a los avances en las tecnologías energéticas que se están desarrollando actualmente. "Es la cuarta temporada del Campeonato de Moto-E. Parece que la batería se está imponiendo en la sociedad y las carreras evolucionan a la par de la sociedad. No sé si será el futuro definitivo de la sostenibilidad, pero por ahora eso parece", valoró.

"Se está trabajando en los combustibles limpios y MotoGP quiere hacer el Campeonato lo más sostenible posible. Evidentemente, hemos de ser lo más sostenibles posibles. El Mundial de Moto-E va a mejorar, será mejor, con una tecnología más avanzada, con carreras con más repercusión", afirmó.

JORGE NAVARRO: "EL OBJETIVO ES LUCHAR POR EL TOP 5"

Durante su intervención en el evento, el piloto Jorge Navarro admitió que su temporada, noveno con un podio, "ha sido un poco más complicada de lo que esperaba". "Mi objetivo será brillar, porque la primera mitad de temporada ha sido más supervivencia que otra cosa. Estas carreras que quedan, si conseguimos poner todo en el sitio, podremos disfrutarlas y brillar como toca", deseó.

"Una vez ganas te cambia el chip y para ganar tienes que construir la confianza paso a paso. En esta segunda mitad de temporada espero que llegue la victoria. El objetivo es tener los puntos suficientes como para haber luchado por entrar en el top 5", señaló Navarro.

Finalmente, el piloto de Moto-E Jordi Torres, también del equipo Pons, abordó su "mala" campaña, después de su fractura de peroné en Le Mans, que le impidió estar en la terna por el título. "Se me está haciendo pesado. Nos quedan cuatro carreras en las que el objetivo será brillar, no luchamos por el Campeonato. Lo que pudo ser y no ha sido. Tenemos un mes de recuperación para afrontar estas últimas cuatro carreras lo mejor posible. El objetivo será dar espectáculo", zanjó el bicampeón de la categoría.