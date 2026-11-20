Archivo - El 'team manager' de Ducati Corse, Davide Tardozzi, durante el Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg (Austria) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del equipo oficial de Ducati en MotoGP, Davide Tardozzi, ha confirmado al "cien por cien" que el piloto español Marc Márquez continuará en la escudería italiana la próxima temporada, disipando así cualquier duda sobre una posible retirada del catalán al término del presente campeonato, al tiempo que ha explicado que el también español Iker Lecuona sustituirá este fin de semana al lesionado Francesco 'Pecco' Bagnaia.

"Absolutamente sí, no hay problema. Marc estará con nosotros después de esta temporada y espero que ganemos el campeonato aquí, creo que empezará a pensar en la próxima temporada con las motos nuevas", ha asegurado Tardozzi en declaraciones a 'MotoGP.com', recogidas por Europa Press, sobre la presencia de Márquez con la Ducati oficial en el arranque del curso en Buriram (Tailandia) en marzo de 2027.

De cara a un fin de semana decisivo en el que el de Cervera se juega el título mundial, el dirigente italiano ha mostrado su plena confianza en la temple de su piloto para gestionar la presión frente a sus rivales en pista, pese a los nervios propios de una cita histórica. "Creo que estará tranquilo y hará su trabajo, creo que intentará ganar ambas carreras, pero al final pienso que Marc tiene la actitud adecuada para gestionar la presión", ha señalado.

Por último, Tardozzi se ha referido al estado físico del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, quien tras pasar por el quirófano no podrá despedirse de la estructura oficial en esta última carrera y será relevado por el español Iker Lecuona, a la espera de una nueva revisión médica la próxima semana.

"Desafortunadamente, los médicos han indicado que tiene que descansar esta semana y luego veremos cuál es la respuesta sobre su estado el lunes o el martes, cuando tenga otro control", ha concluido el responsable del equipo de Borgo Panigale.