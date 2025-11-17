El test postemporada de Valencia estrena la parrilla de MotoGP 2026 con dos rookies y cambios

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Ricardo Tormo acoge este martes 18 de noviembre el tradicional test de postemporada de MotoGP de un solo día, que pondrá el punto final a la temporada 2025 y servirá para estrenar oficialmente la parrilla de MotoGP 2026, marcada por varios cambios y por la llegada de dos debutantes como son el tricampeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu y el flamente campeón de Moto2 Diogo Moreira.

Será la primera ocasión para que equipos y fábricas puedan evaluar las primeras piezas nuevas y configuraciones de cara al próximo curso, aunque lo más destacado de esta postemporada seguramente será ver a los dos 'rookies' del año que viene en acción, por primera vez, con la primera versión de sus nuevas motos.

Toprak Razgatlioglu debutará con una Yamaha del equipo Pramac en sustitución de Miguel Oliveira, mientras que Moreira se estrenará con Honda en el LCR ocupando la plaza de Somkiat Chantra. Entre las ausencias destaca la del vigente campeón, Marc Márquez, que no podrá rodar por lesión y será reemplazado por Nicolò Bulega en el equipo oficial de Ducati.

Las marcas contarán además con sus pilotos probadores -como Pol Espargaró en KTM, Michele Pirro en Ducati o Lorenzo Savadori en Aprilia- para trabajar nuevas piezas aerodinámicas y evoluciones mecánicas antes del parón invernal.

La actividad en Cheste arrancará a las 10.00 horas y se dividirá en dos bloques, con una sesión matinal hasta las 13.00 horas y otra vespertina de 13.20 a 17.00, con seguimiento completo a través de'motogp.com'.