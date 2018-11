Tito Rabat volverá en el test de Valencia

Publicado 08/11/2018 16:03:07 CET

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Ducati) volverá a subirse a la moto en los entrenamientos oficiales de final de temporada en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste pero, al no estar "al 100%" a nivel físico tras su lesión, ha optado por no participar en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que cerrará el presente campeonato.

"He podido ver que encima de la moto la pierna no es un problema, pero también he visto que todavía no estoy al 100%, por lo tanto, sería muy peligroso para mí y los demás pilotos volver para la carrera de Valencia", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Rabat, no obstante, sí estará en los test para seguir cogiendo ritmo de carrera. "Llevo dos meses desde la intervención trabajando muy duro, la pierna cada vez está mejor y en estos últimos días he podido probar con la Panigale en un par de circuitos", anunció.

"Probaré en el test del martes con mi nueva Ducati GP18. Veremos cómo me encuentro y después seguiremos trabajando en la recuperación de mi pierna para llegar a tope a la próxima temporada. Eso es lo más importante", señaló al respecto.

El catalán se subirá en su nueva Ducati GP18, la misma moto con la que Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, pilotos oficiales del equipo de fábrica de Ducati, han subido a lo más alto del podio hasta en seis ocasiones esta temporada.

Rabat volvió a subirse a una moto el pasado martes, 73 días después de sufrir una triple fractura en su pierna derecha durante el transcurso del FP4 del Gran Premio de Gran Bretaña, en una Ducati Panigale V4 con la que entrena habitualmente, de más de 200 CV, y con buenas sensaciones.

Sin embargo, el campeón del mundo de Moto2 en 2014, también ha visto que todavía está lejos de su mejor forma física y, por lo tanto, ha decidido junto al equipo y el doctor Ángel Charte no tomar parte en el Gran Premio de Valencia y posponer su regreso hasta los test oficiales de MotoGP, que tendrán lugar en el Circuito Ricardo Tormo, del 20 al 21 de noviembre.