Valentino Rossi subastará su plaza de copiloto en Montmeló para ayudar al Legado María de Villota

El expiloto de MotoGP Valentino Rossi presenciando el Gran Premio de San Marino. - Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expiloto de MotoGP Valentino Rossi participará en el Festival de la Velocidad de Barcelona, que se celebrará del 2 al 4 de octubre, a beneficio del Legado María de Villota con una subasta solidaria que realizará para acompañar de copiloto al italiano en una vuelta al Circuito de Montmeló con un BMW M3 CS Touring.

"La colaboración de Escudería Targa Iberia con el Legado María de Villota vivirá en el Festival de la Velocidad de Barcelona (2 al 4 de octubre) un hito espectacular e inédito: la subasta de una plaza de copiloto con Valentino Rossi para rodar junto a él en un BMW M3 CS Touring en el Circuit de Barcelona-Catalunya", informó CyC en nota de prensa.

Así, los beneficios que produzca esta operación, en la que todos los involucrados lo hacen de manera altruista, se destinarán íntegramente al Legado María de Villota en su labor de apoyo a la Fundación Ana Carolina Diez Mahou en el tratamiento a niños con enfermedades degenerativas.

Tanto Rossi, que participa actualmente en las GT World Challenge Europe by AWS, como la marca y equipo para los que corre, BMW y Team WRT, han ofrecido su colaboración desinteresada, como también el organizador de la acción, Escudería Targa Iberia, la plataforma de subastas online 'Catawiki' y el Circuit de Barcelona-Catalunya, que brinda la pista para que Rossi y el ganador de la puja que acompañe al astro de MotoGP, puedan rodar en una vuelta rápida.

Además, el sábado 3 de octubre, en el Festival de la Velocidad de Barcelona también se celebrará una carrera atlética dando una vuelta completa al trazado del Circuit y un pequeño tramo adicional, sumando un total de cinco kilómetros para apoyar al Legado María de Villota.

La salida de la I Cursa benéfica María de Villota se dará a las 19:30 horas del sábado 3 de octubre, una vez disputadas las carreras de la jornada. El precio de la inscripción es de 15 euros y todos los beneficios generados serán donados también al Legado María de Villota.

Para todas las personas que sin participar deseen colaborar con el Legado, habrá la inscripción como Dorsal 0. Todos los inscritos, incluso los Dorsal 0, entrarán en el sorteo de una entrada para el domingo que incluirá una VIP Lap, 1 vuelta al Circuit como copiloto de un súper deportivo de McLaren Barcelona conducido por el piloto internacional y Embajador del Legado María de Villota, Andy Soucek.