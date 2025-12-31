12 uvas deportivas internacionales

12 uvas internacionales 2025. - EPDEPORTES

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

A nivel internacional, el deporte ha tenido personajes, equipos y momentos que merecen un recuerdo especial ahora que termina el año. Una uva por cada uno de ellos:

1. Tadej Pogacar. Aunque no sea novedad, el dominio del ciclista esloveno es digno de mención. Pogacar volvió a ganar el Tour de Francia este 2025, su cuarta ronda gala, y también repitió como campeón del mundo en ruta. El esloveno, campeón de Europa igualmente, se exhibió en media docena de clásicas italianas y belgas, 'Monumentos' para un Pogacar estelar.

2. Ryder Cup. La 2025 fue año de Ryder y no era una cualquiera: Europa, ante el desafío de ganar en Nueva York. El equipo de Luke Donald no solo defendió su corona sino que se exhibió en Bethpage, donde Estados Unidos volvió a fallar a su teórico mejor ranking y Europa silenció a un público que dio mucho que hablar sobre todo por los insultos al norirlandés Rory McIlroy.

3. PSG y Dembélé. El campeón de la nueva Champions fue el Paris Saint-Germain. El equipo francés sufrió para meterse en los cruces, 'Top 24', pero terminó alzando la primera Copa de Europa de su historia. El técnico español Luis Enrique Martínez encumbró su obra de arte, con un estilo ofensivo y arrollador, y un equipo muy joven, que goleó al Inter de Milán en la final de Múnich (5-0). En lo individual, Ousmane Dembélé fue su gran líder y un jugador completo con goles y asistencias que le valieron para batir a Lamine Yamal en el Balón de Oro y el The Best.

4. Alemania y su gran Eurobasket. El baloncesto masculino habla en alemán tras el último torneo continental, que ganó Alemania como también había hecho en el Mundial dos año antes. Con el añadido de cambiar de seleccionador, un Álex Mumbrú que estuvo hospitalizado durante el torneo, Alemania añadió una segunda corona y volvió a ser un rodillo ganando todos los partidos, con Dennis Schröder como 'MVP'.

5. Italia conquista la Davis. En cambio, en el mundo de la raqueta, el italiano se afianzó en la cima con la tercera Copa Davis seguida cuando no la ganaban desde 1976. El Mundial de tenis está bajo el dominio 'azzurri', con los añadidos de que se disputará en Bolonia mínimo hasta 2027 y que Jannik Sinner es garantía de éxito.

6. Inglaterra domina el fútbol femenino europeo. El fútbol inglés fue el gran protagonista a nivel femenino al llevarse los dos principales títulos en juego, en ambos amargando a España. Primero, en mayo, el Arsenal FC evitó la tercera Champions seguida del FC Barcelona (1-0) y meses después la hegemonía europea femenina del fútbol a nivel de selecciones la instauró Inglaterra ganando su segunda EURO seguida. 'The Lionesses' vencieron en la tanda de penaltis de la final a España y discutieron el dominio de la 'Roja', campeonas del mundo y de la Liga de Naciones, defendiendo corona. La entrenadora Sarina Wiegman fue la arquitecta de otro oro europeo.

7. Lando Norris. El Mundial de Fórmula 1 dejó una emocionante lucha a tres bandas hasta el último Gran Premio. El británico alcanzó la gloria en Abu Dabi ante el acecho de un Max Verstappen (Red Bull) que no tiró la toalla pese a estar a más de 100 puntos de defender título y un Oscar Piastri que se desinfló en las últimas carreras. Norris fue sin duda una de las campanadas y figuras del año deportivo.

8. Mondo Duplantis. El atleta sueco continúa demostrando que no existen, de momento, límites para él en el salto con pértiga donde vivió otro espectacular año 2025 donde batió hasta en cuatro ocasiones su récord del mundo para dejarlo en 6,30 metros.

9. Katie Ledecky. La nadadora estadounidense continúa aumentando su leyenda en la piscina y volvió a ser una de las 'reinas' en el Mundial de Singapur, donde ganó cuatro medallas más, entre ellas el doble oro en 800, donde salió ganadora de su esperado duelo ante Summer McIntosh, y 1.500, para alcanzar ya las 30, a tres de su compatriota Michael Phelps. Contando los Juegos, acumula un total de 44 en su carrera.

10. Lindsey Vonn. La esquiadora estadounidense sorprendió en 2024 con su vuelta a su deporte, el esquí alpino, donde era una de sus leyendas y en este final de 2025 se ha acercado a un buen rendimiento, siendo capaz de volver a ganar en la Copa del Mundo a sus 41 años, la más veterana en hacerlo, al imponerse en el descenso de Saint Moritz (Suiza). Su buen hacer le ha permitido clasificarse para sus quintos Juegos Olímpicos en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) en 2026 donde buscará su cuarta medalla.

11. Inter Miami. En su sexta temporada, el Inter Miami de David Beckham se proclamó campeón de la Major Soccer League (MLS), obra también de un Leo Messi que, después de su triste salida del Barça y su ingrato paso por el PSG, mantuvo su hambre de títulos (47). El argentino renovó con el conjunto de Florida con un ojo puesto en liderar también a Argentina en la defensa del Mundial el próximo verano.

12. Los Lakers de Doncic y LeBron James. El pasado mes de febrero la NBA notó una perturbación en la fuerza con el fichaje de Luka Doncic por los Lakers. El ex del Real Madrid está llamado a levantar el gen competitivo de la franquicia angelina, mientras LeBron James agranda su leyenda en busca de un quinto anillo. El rey de la NBA cumplió 23 temporadas en la mejor liga del mundo, un récord solo al alcance del máximo anotador histórico en los 80 años de competición. La mejor liga del mundo también dejó el anillo histórico de los Oklahoma City Thunder.