1.300 personas participan en la 15 Carrera Popular Madrid También Solidario de la Fundación También

Imagen de una de las pruebas de la 15ª Carrera Popular Madrid También Solidario - FUNDACIÓN TAMBIÉN

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 15 edición de la Carrera Popular Madrid También Solidario, organizada por la Fundación También, reunió este domingo a 1.300 personas por las calles de Valdebebas respondieron a nuestra llamada este domingo en Valdebebas y que se disputó sobre las distancias de 10 y 5 kilómetros, además del 'Kilómetro de la Inclusión'.

"Desde Fundación También volvimos a comprobar, quince años después de aquella primera salida, que bajo nuestro lema 'Cada Kilómetro Importa' el deporte es el motor más potente para derribar barreras", celebró la entidad que preside Teresa Silva sobre el éxito un año más de este evento.

Precisamente fue su fundadora la encargada de dar el pistoletazo de salida a las pruebas de 10 y 5 kms, precedida unos minutos antes por la salida de las bicis de mano, sillas de atletismo, triciclos y otras modalidades adaptadas.

"Esta carrera es un ejemplo de inclusión; es una prueba en la que todo el mundo puede participar y vas hablando con la gente, te van ayudando... Al final es una carrera en la que participamos todos", destacó Clara Garrido, beneficiaria de Fundación También e integrante de su Equipo de Escalada.

Tras las pruebas competitivas se celebró "el momento más simbólico y conmovedor de toda la jornada" con el 'Kilómetro de la Inclusión', una marcha no competitiva de 1.000 metros diseñada para que cualquier persona, sin importar su edad, condición física o grado de discapacidad, pueda sentir la emoción de ponerse un dorsal y cruzar una línea de meta.

Esta jornada estuvo respaldada por las autoridades, ya que se acercaron Félix Hernández Balduque, subdirector General de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid, Gregorio Ramírez Arias, director General de la Concejalía Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Hernando, Jefe del Departamento de Deportes de la Junta Municipal de Hortaleza, Hilario Alfaro, patrono de Fundación También y presidente de Madrid Foro Empresarial), o Jesús Celada, Embajador en Misión Especial para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Es muy importante que las administraciones públicas estemos aquí fomentando el deporte en el ámbito de las personas con discapacidad", expresó el propio Celada. "Estar aquí es una inmensa alegría, fundamentalmente por el afán, las ganas y la ilusión que ponen tanto el equipo de Fundación También como los propios participantes, que transmiten una energía que uno no se imagina hasta que realmente la disfruta", añadió por su parte Jorge Martínez, de Fundación AON.

"Desde Fundación También agradecemos de corazón a los 1.300 inscritos, a quienes sumaron con su 'Dorsal Cero' y a nuestro equipo de voluntariado. Hacemos extensivo nuestro más sincero agradecimiento a la implicación de todos los patrocinadores, colaboradores y media partners, así como al apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid, la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza y la Comunidad de Madrid, por acompañarnos durante estos quince años y hacer posible que el deporte siga transformando vidas", remarcó la entidad.