. 226ers presenta su aceite antiinflamatorio CBD Oil 15 para acelerar la recuperación del deportista

Con ingredientes naturales de la planta del cáñamo alivia dolores, mitiga la ansiedad y mejora la calidad del sueño

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca de nutrición deportiva 226ers presenta su aceite antiinflamatorio CBD Oil 15 para acelerar la recuperación de la fatiga muscular del deportista, mitigar la ansiedad y mejorar la calidad del sueño, que contiene ingredientes naturales que proceden de la planta del cáñamo.

El CBD es uno de los más de 110 fitocannabinoides diferentes que contiene y un componente natural que contiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, ansiolíticas, antioxidantes e hidratantes.

Actualmente es empleado medicinalmente para aliviar dolores crónicos, inflamaciones producidas por la actividad deportiva intensa, para mitigar la ansiedad, la depresión y para mejorar la calidad del sueño y, por tanto, la recuperación.

Este aceite de CBD con sabor a canela, sin gluten y vegano tiene una concentración del 15% de CBD Broad Spectrum o amplio espectro. No tiene THC, sustancia psicoactiva que se encuentra en la planta de cáñamo, por lo que se trata de un producto que no es tóxico, no produce ningún efecto alucinógeno y tampoco puede dar positivo en un test de control antidopaje.

El nuevo aceite de 226ERS puede ser beneficioso para cualquier persona por ser una solución natural que ayuda a disminuir la tensión y el estrés cotidiano, ya sea causado por el entrenamiento diario o por el constante ajetreo derivado de las responsabilidades profesionales.