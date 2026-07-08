El 63% de los españoles sitúa el momento más emocionante de su vida en un evento deportivo o musical

Los internacionales Lamine Yamal y Marc Cucurella en el partido de octavos de final del Mundial de fútbol de 2026 contra Portugal en el Dallas Stadium en Arlington (Estados Unidos). - Europa Press/Contacto/David Buono

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 63 por ciento de los españoles asegura que el momento más emocionante de su vida está asociado a un gol, canasta o golpe de tenis en un evento deportivo o en un concierto de música, según revela 'The Goosebumps Effect', el estudio internacional impulsado por Legends Global en España, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Ese porcentaje asegura que el momento de mayor euforia de su vida, el denominado 'momento goosebumps', ocurrió durante un evento deportivo o musical en directo, el porcentaje más alto de los cuatro países analizados.

El estudio confirma además que España lidera Europa en conexión social durante las experiencias en vivo. El 71% de los españoles afirma haber conectado con personas desconocidas durante un concierto, un partido o un gran evento, por delante de Reino Unido (63%), Portugal (60%) y Suecia (65%).

Coincidiendo con la fase decisiva del Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, estas conclusiones ayudan a entender por qué acontecimientos de esta magnitud siguen movilizando a millones de personas mucho más allá del resultado deportivo.

Más que un espectáculo, los grandes eventos se convierten en espacios donde compartir emociones, reforzar el sentimiento de pertenencia y crear recuerdos que permanecen en el tiempo. Los resultados ponen de manifiesto el impacto que estas experiencias tienen en el bienestar emocional.

Así, el 85% de los participantes afirma sentirse más feliz y optimista después de asistir a un evento en directo, mientras que el 90% considera que este tipo de experiencias fortalecen el sentimiento de pertenencia y el 95% cree que ayudan a conectar a personas de diferentes culturas y orígenes.

El estudio también confirma que las experiencias en vivo siguen ocupando un lugar prioritario en la vida de las personas. El 86% de los españoles asistió al menos a un evento en vivo durante el último año y el 83% de los participantes asegura que continúa priorizando este tipo de experiencias incluso en un contexto de incertidumbre económica.

Para Legends Global, estos resultados reflejan una tendencia que va mucho más allá del deporte y el entretenimiento. La compañía identifica esta evolución como la economía de las emociones: un contexto en el que las personas conceden un valor creciente a aquellas experiencias capaces de generar conexión, emoción y recuerdos compartidos.

"Los datos de este estudio confirman que en España el deporte es mucho más que una competición. Estos días lo estamos viendo con el Mundial: no recordamos solo el resultado de un partido; recordamos dónde estábamos, con quién lo vivimos y cómo nos hizo sentir. Esa capacidad de generar emociones compartidas es lo que hace que las experiencias en vivo sigan ocupando un lugar tan importante en nuestras vidas", comentó Nuno Moura, Managing Director Iberia de Legends Global.

Para Legends Global, comprender cómo evolucionan las expectativas de las personas resulta fundamental para interpretar el papel que desempeñan actualmente el deporte, la música y la cultura como espacios de conexión social y bienestar emocional.