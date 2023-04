Adriana Cerezo: "Quiero la segunda medalla olímpica y espero que sea de oro"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista Adriana Cerezo ha afirmado que quiere colgarse en París 2024 la "segunda medalla" olímpica, una presea que espera que sea "de oro", después de hacerse con la plata en Tokyo 2020, por lo que ha sido reconocida este martes con el trofeo el Princesa Leonor en los Premios Nacionales del Deporte.

"Ahora me respetan más por ser la subcampeona olímpica, pero por eso mismo tengo que seguir mejorando. Y pese a que ya no sea la sorpresa, tengo que encontrar la forma de seguir sorprendiendo a mis rivales, para ir a por la segunda medalla y espero que de oro", expresó la deportista a los medios tras la ceremonia celebrada en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

La taekwondista, natural de Alcalá de Henares y de 19 años, recogió este martes el Princesa Leonor, a la mejor deportista menor de 18 años, por su medalla de plata en los Juegos de Tokio en 2020, evento que finalmente se disputó en 2021 por la pandemia. "Este premio es un 'shock', no he sido consciente de lo que significa hasta que he llegado aquí y he visto al resto de premiados. Cuando lo ves, impresiona", expresó Cerezo, que confesó que los Reyes eran "encantadores".

Han pasado más de dos años desde que lograra esa medalla de plata, y no ha sido hasta pasado el tiempo cuando ha podido "mirar hacia atrás" y darse cuenta de "lo conseguido". Ahora se encuentra preparando el Mundial de este año, competición que afronta "con muchísimas ganas" y con el objetivo de prepararse "al máximo y luchar por otra medalla".

"Vivo un año muy bonito, a un año de los Juegos, y en el que buscamos subir el nivel, pero en el que obviamente lo importante es la clasificación olímpica", subrayó Cerezo, subcampeona en el reciente Grand Slam de China.

Finalmente, relató que este ciclo olímpico está siendo diferente al que vivió antes de Tokio, cuando no supo que iba a ir "hasta el último momento". "Mi objetivo principal es clasificarme para París por ranking y no tener que preocuparme de nada más. Si no lo conseguimos, habrá que centrarse en el Grand Slam", zanjó.