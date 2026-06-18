Adriana Cerezo: "Siempre he cuidado el aspecto mental, pero muchas veces no quieres reconocer ciertas cosas"

Archivo - La taekwondista española Adriana Cerezo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo tiene claro la necesidad de cuidar la salud mental, algo en lo que ha hecho hincapié durante toda su carrera porque las expectativas se dispararon pronto tras su plata olímpica con 17 años, pero que a veces uno no se da cuenta de que "está afectando" el rendimiento, en buena parte porque "muchas veces no quieres reconocer ciertas cosas".

"En el momento, si te crees que lo estás gestionando bien y que no te está afectando porque crees que tienes ya una buena base y que está todo bien estructurado, y hasta que no pasa el tiempo y empiezas a ver las consecuencias o ya hechos porque ya como que hay unas expectativas, las que tienes tú, las que te crees que tienen los demás, no dije 'Vale, creo que lo que creía que no me estaba afectando, creo que realmente sí'", expresó Cerezo en el I Foro de Atletas donde participó en una mesa con otros medallistas olímpicos.

La subcampeona olímpica en Tokyo 2020 no esconde que "hay como un punto ahí de ego" como el que tuvo ella y que hizo que le costase "reconocer" que le estaba "afectando un poco". "Es verdad que siempre hemos cuidado mucho el aspecto mental, pero muchas veces no quieres reconocer ciertas cosas", admitió.

Por ello, ve clave en su caso rodearse de gente que siempre la ha "potenciado" y "ayudado". "Ahora mismo cada vez lo trabajamos más y cada vez somos conscientes de que es más importante, ya no solamente por los resultados deportivos, sino por el bienestar", apuntó.

"Al final, estamos bajo situaciones de mucha exigencia, donde no depende la vida de nadie en ello, pero que muchas veces nos creemos que sí, y queremos demostrar y queremos estar bien, y eso te puede conllevar a que algo que es lo que más feliz te hace en el mundo, te haga dejar de disfrutarlo. Y para mí ese punto fue cuando dije que era donde había que cambiarlo porque a mí lo que me hace feliz es ir a entrenar cada día y en el momento en que eso empezaba a cambiar, había que atajarlo", sentenció la madrileña.

La campeona olímpica en salto de altura en Rio 2016, Ruth Beitia, resaltó su "grandísima suerte de ser una de las pioneras" que trabajó con una psicóloga y de contar con un entrenador que "tuvo la grandísima capacidad de detectar que el que mucho abarca poco aprieta" y que necesitaba "un profesional" que les ayudase, y aunque no esconde que empezó a trabajar con ella "quizá tarde", también fue "en uno de los mejores momentos" de su carrera cuando saltó dos metros "por primera vez".

"A partir de ahí, lejos de pensar que lo iba a hacer siempre, empezaron a caerme piedras en la mochila y necesité de esa ayuda. Y yo pensaba que era una persona con muchísimas fortalezas y gracias a ese gran salto de dos metros, empecé a trabajar, tarde, aunque nunca es tarde. No es un trabajo fácil y creo que se debe trabajar desde la base, porque no nos enseñan eso, nos enseñan a entrenar y a buscar nuestros objetivos, pero no a esas metas", añadió.

FERMÍN CACHO: "EN EL DEPORTE 2+2 NO SON 4"

Regino Hernández, bronce en snowboard en 2018, reconoció que lo que le funcionó "siempre" fue "tener muy claro cuáles son los problemas que pueden venir". "Me he dedicado a un deporte de bastante riesgo y todos éramos conscientes del peligro que conlleva, y yo necesitaba ser consciente y asumir ese riesgo. Para mí, eso era una parte que me servía mucho, el aceptarlo interiormente para poder seguir adelante y que no justo antes de una salida de una final olímpica se te venga a la cabeza", expresó.

"Lo que les diría, más que a los chavales, primero tanto a los entrenadores como a los padres, es que busquen ayuda profesional psicológica porque el deporte de alto nivel mentalmente es muy duro, te tiras muchísimo tiempo dando el cien por cien de ti física y mentalmente y con que una competición o un entreno no salga bien, ya te puede hundir lo suficiente como para que sea el triple de trabajo poder salir de ahí", manifestó el exdeportista.

Así, siempre trató de buscar "a los mejores especialistas en el área que sea" porque quería "ser el mejor del mundo". "También al mejor psicológo, por supuesto. Si todo es como un rompecabezas y si una de esas piezas, en este caso, la psicológica, no encaja, ya no todo gira igual y no todo va a ser lo suficientemente bueno como para llegar a ese objetivo. Que pidan ayuda, sea para lo que sea, que muchas veces hemos tenido inculcado eso de que pedir ayuda no es lo mejor del mundo y es lo mejor que puedes hacer en esta vida", resaltó.

El exatleta Fermín Cacho, oro olímpico en 1.500 m en Barcelona'92, destacó que han pasado "muchísimos años de todo lo que había antes" e hizo hincapié en su "relación" con su entrenador, "mucho más personal". "Teníamos la confianza y nos apoyábamos el uno al otro", relató.

"Siempre he pensado que cuando terminaba una gran competición, a los cinco minutos de terminar la carrera siempre pensaba que lo que había conseguido ya pertenecía al pasado, y desde ese momento había que empezar otra vez a pensar en resetearse y ver lo que hay para seguir la historia", prosiguió el soriano.

Este sabe que "en el deporte 2+2 no son 4, sino que ocurren muchas circunstancias que en ese momento" y que en su época "no había tantos psicólogos deportivos" y que acudir a uno era como pensar que no estaba "bien de la cabeza". "Son cosas tabú que casi ni se hacían y, al final, si tienes ese equilibrio mental y físico, rindes mucho más", explicó.

Finalmente, Carlos Coloma, bronce en Rio 2016 en mountain bike, manifestó que su entorno fue clave. "Mi abuelo era panadero, mi madre era peluquera, mi padre era panadero y yo sólo he visto trabajo, sacrificio, esfuerzo, hacer riesgos, invertir, ir al banco a pedir dinero para montar una panadería, noches sin dormir", indicó.

"He visto mucho sacrificio, mucho sufrimiento y mucho tiempo a la hora de superar la frustración. Entonces, aunque no he tenido un psicólogo directo, he tenido muchos, mi padre, mis abuelos, en general, y a mucha gente de alrededor que siempre me ha bajado al suelo", reflexionó.