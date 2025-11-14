La agencia Europa Press, galardonada en los premios CSD-Be Active 2025

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, presidió la entrega de los Premios Be Active por el impulso a la Semana Europea del Deporte de 2025. La agencia Europa Press fue el medio de comunicación galardonado. - PRENSA CSD

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de noticias Europa Press fue galardonada este viernes por el Consejo Superior de Deportes con motivo de los premios CSD-Be Active 2025 a las administraciones públicas, centros educativos, empresas y medios de comunicación que han destacado en la promoción de la Semana Europea del Deporte.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, entregó los galardones que recibieron Europa Press, por la cobertura de esta edición de la Semana Europea del Deporte; Castilla y León, la Diputación de Córdoba, la Universidad de Navarra, y municipios como Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Martorell, Abrera, Segorbe y Balanegra.

Celebrada entre el 23 y el 30 de septiembre, esta iniciativa impulsada por la Comisión Europea, que se celebra de forma simultánea en todos los países de la Unión Europea, tuvo un alto seguimiento en España con 660.380 inscritos (+11,14%) en un total de 1.368 actividades (8,04%), lo que supone una cifra histórica. En España, este año contó como embajadores con Theresa Zabell, Teresa Perales y José Manuel Calderón.

"Me siento muy honrado siempre con estos premios porque reflejan el sentido que tiene el deporte en nuestro país. La promoción de un estilo de vida saludable forma parte del eje de actuación del CSD, de todas las Administraciones públicas y de todos los agentes deportivos", dijo el presidente del Consejo Superior de Deportes durante el acto celebrado en la Sala Samaranch.

Los premios CSD-Be Active reconocieron a entidades públicas y privadas "que destacaron por su compromiso con las prácticas y hábitos saludables durante la Semana Europa del Deporte", explicó el CSD en una nota oficial con los premiados, celebrando además que esta edición ha sido la más exitosa en Europa, con 15 millones de participantes y más de 50.000 actividades en 39 países.

En la categoría de Comunidades Autónomas, Castilla y León fue premiada por contar con los tres municipios más participativos en la suma de sus actividades. La Diputación de Córdoba, por su parte, destacó entre las entidades locales con más de 200.000 habitantes. Entre los grandes municipios premiados este año se encuentran Rivas Vaciamadrid (en la categoría de entre 100.000 y 200.000 habitantes) y Arganda del Rey (entre 50.001 y 100.000 habitantes).

Otras localidades con menor población como Martorell (entre 20.001 y 50.000 habitantes), Abrera (entre 10.001 y 20.000 habitantes), Segorbe (entre 5.001 y 10.000 habitantes) y Balanegra (con menos de 5.000 habitantes) también fueron galardonadas.

La Universidad de Navarra y los CEIP Concepción Arenal, el CEIP Clara Sánchez y el Colegio Carmelitas Paterna Fundación Educativa CMT fueron reconocidos en las categorías de Universidades y Centros Educativos. También recibieron el premio CSD-Be Active los centros de trabajo Mondo Ibérica SAU, Thor Especialidades S.A. y Consorci Sanitari de Terrasa, el centro deportivo Gym Sport Bailen S.L.L. y el influencer Rafa Nogués. En la categoría de fundación o asociación, la ganadora fue la Deportiva Municipal de Portugalete.