Ager Solabarrieta gana su segundo oro en el Mundial de Tiro Paralímpico

El tirador español Ager Solabarrieta posa con sus dos medallas de oro en el Mundial de Tiro Paralímpico de 2023 - ONCE

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tirador español Ager Solabarrieta logró este lunes su segunda medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Tiro Paralímpico que se está celebrando en Lima después de imponerse en la modalidad de pie de carabina de 10 metros para personas con discapacidad visual.

El vasco reeditó el pasado viernes su título mundial en la modalidad de tendido y 72 horas después dominó su segunda prueba en la que se metió en la final tras realizar récord del mundo con 579,6 puntos en la ronda clasificatoria.

En la igualada final, el vizcaíno, acompañado como guía de su mujer Maite Badiola, mostró su puntería en los últimos disparos, uno de los cuales fue al centro de la diana marcando 10,7 puntos, lo que le permitió distanciarse de sus rivales y acabar llevándose el oro por delante de la polaca Bárbara Moskal, con el croata Fran Skracic quedándose el bronce por delante de la española Sonia Rivero, segunda en la clasificatoria y penalizada por un error en su decimosexto tiro.

"Estoy superemocionado, no hay palabras para describir este momento; pensaba hacer algo grande y para ello hemos trabajado mucho, pero conquistar los dos campeonatos del mundo no lo tenía ni en mis mejores sueños, estoy 'flipando'", aseguro Solabarrieta en declaraciones facilitadas por la ONCE.