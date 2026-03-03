Aitana Bonmatí, Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Kilian Jornet, nominados a los Laureus 2026

El tenista español Carlos Alcaraz (arriba izquierda), la futbolista Aitana Bonmatí, el piloto de MotoGP Marc Márquez y el deportista Kilian Jornet. - EUROPA PRES / NNORMAL

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La futbolista Aitana Bonmatí, el tenista Carlos Alcaraz, el piloto Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet son los deportistas españoles nominados a un Premio Laureus, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 20 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid, según anunciaron este martes los organizadores en la Real Casa de Correos de la capital, sede de la Comunidad de Madrid.

Bonmatí estará nominada por tercer año consecutiva al premio de 'Mejor Deportista' femenina de 2025 después de otra gran temporada con el FC Barcelona y con la selección, que le sirvió para ganar su tercer Balón de Oro consecutivo. La catalana, que aspira a ganar su segundo Laureus tras el recibido en 2024, tendrá como rivales a la keniata Faith Kipyegon y las estadounidenses Sydney McLaughin-Levrone y Melissa Jefferson-Wooden, todas atletas, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la nadadora estadounidense Katie Ledecky.

Por su parte, Alcaraz, actual número uno del mundo y que en 2025 ganó Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, y Márquez, actual campeón del mundo de MotoGP, optarán al reconocimiento a 'Mejor Deportista' masculino. El murciano, que optó a este galardón el año pasado y que ganó el de 'Revelación' en 2024, y el catalán, que estuvo nominado en 2015 y 2020 esta categoría y que tiene una estatuilla también de 'Revelación' en 2014, tendrán como rivales al atleta sueco Mondo Duplantis, ganador el año pasado, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, el futbolista francés Ousmane Dembélé y el tenista italiano Jannik Sinner.

La cuarta nominación española para los denominados 'Oscars del Deporte' es para Kilian Jornet, en la categoría de 'Deportista Mundial de Acción' gracias a su reto 'States of Elevation' con el que unió 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros de los Estados Unidos en bicicleta y a pie, acumulando 122.000 metros de desnivel positivo y más de 48.000 kilómetros recorridos en sólo 31 días. El ciclista Tom Pidcock, la 'rider' Chloe Kim, la 'skater' Rayssa Leal son los otros candidatos, el surfista brasileño Yago Dora y la surfista australiana Molly Pickburn.

Además, para la categoría de 'Mejor Equipo' los nominados son el Paris Saint-Germain francés, ganador de la Liga de Campeones, el equipo McLaren de F1, la selección inglesa femenina de fútbol, que derrotó a España en la final de la Eurocopa, el Equipo de Europa de la Ryder Cup, el equipo femenino indio de críquet y los Oklahoma City Thunder.

El futbolista francés Désiré Doue, el tenista brasileño Joao Fonseca, el jugador canadiense de baloncesto Shai Gilgeous-Alexander, el jugador de dardos británico Luke Litter, el piloto británico de F1 Lando Norris y la nadadora china Yu Zidi, optan al Laureus a 'Revelación', mientras que la tenista estadounidense Amanda Anisimova, el ciclista colombiano Egan Bernal, el golfista norirlandés Rory McIlroy, la atleta venezolana Yulimar Rojas, la futbolista inglesa Leah Williamson y el ciclista británico Simon Yates, al de 'Reaparición'.

Por otro lado, en la categoría de 'Mejor Deportista con Discapacidad', los nominados son el nadador brasileño Gabriel Araújo, el nadador italiano Simone Baarlam, la atleta suiza Catherine Debrunner, la jugadora estadounidense de hockey sobre hielo Kesley DiClaudio, el nadador checo David Kratochvil y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez. Finalmente, ASD Grupo Sportivo Valanga, Fútbol Más, King's County Tennis League, MindLeaps, Rugby for Good y Transformación Social serán uno de los proyectos reconocidos con el Laureus 'Sport for Good'.