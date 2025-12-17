Alejandro Blanco: "El deporte español no tiene límite, lo mejor está por llegar"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el piloto Marc Márquez en la 'XX Gala COE'. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha premiado este miércoles a los mejores deportistas españoles del año 2025 en una gala en la que ha hecho entrega de 20 premios a los deportistas y selecciones que han destacado a lo largo del presente año, entre los que han destacado la atleta María Pérez y el arquero Andrés Temiño como mejor deportista femenino y masculino del año.

La #GalaCOE2025, la Gala del deporte olímpico español, volvió a galardonar, un año más, a los mejores deportistas del año en un evento que organiza el COE. La entidad olímpica entregó 20 premios a los deportistas y selecciones más relevantes a lo largo del presente año. Una gala que contó con la presencia de más de 90 deportistas, el presidente del COE, Alejandro Blanco, el presidente de Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En su discurso, el presidente del COE destacó el nivel del deporte español, y apuntó que si somos capaces de "trabajar juntos y recorrer el mismo camino", el deporte español "no tiene límite". "Muchos deportistas nos habéis dado una lección con vuestras declaraciones. Pienso sinceramente que lo mejor del deporte está por llegar, así que confiemos en ello", añadió.

Blanco confesó que por una parte están los deportistas y sus equipos y por otra lo que "significan para la sociedad". "Apoyar a los deportistas cuando ganan es fácil, pero el deportista es persona, por lo que hay que ayudarle antes o cuando tiene un problema, y creo que la mejor labor que hemos hecho es esa. Estamos considerados el comité olímpico que más apoya a los deportistas, y así será siempre mientras yo esté aquí", subrayó.

Parte de esa ayuda ha sido crear la universidad UCAM-COE en la que estudian unos 500 atletas. "Cada año damos más de 300 becas. La competición es una parte, pero hay otra muy importante que es el día anterior y el día después. Esta universidad, este modelo UCAM-COE es ahora mismo referencia en el mundo y estamos muy orgullosos", recalcó.

Por último, el presidente del COE habló sobre la evolución que está viviendo el deporte: "Esta casa tiene 123 años de historia. Hay que adaptar el deporte a la realidad social que vive el país, no a una realidad de hace 100 años. He tenido la gran suerte de encontrar un presidente que entiende el deporte, como es Pedro Sánchez, y que lo apoya. Creo que este es un antes y un después para el Comité Olímpico, pero también creo que es un antes y un después para el deporte español", concluyó.

Unos premios que tuvieron como premiados más destacados a la atleta María Pérez y el arquero Andrés Temiño, que se llevaron el premio a 'Mejor deportista del año' en categoría femenina y masculina, respectivamente. El COE también entregó el premio 'Corazón de España' a la nadadora Iris Tió y el piloto Marc Márquez; y un galardón 'Especial' al ex gimnasta Gervasio Deferr y la jugadora de bádminton Carolina Marín.

Además, Fermín Cacho y Laia Sanz (Deportista Leyenda); Amaya Valdemoro y Marcus Cooper (Trayectoria deportiva); la selección española de waterpolo masculina y el K4 femenino (Equipos); Paula Ostiz y Dennis González (Revelación); Jordi Xammar, Mar Molne y Elia Canales (Valores); Javier Fernández y Laura Fuertes (Pioneros); y Sergio Scariolo y Andrea Fuentes (Entrenadores), completaron la nómina de premiados.