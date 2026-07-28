Alejandro Blanco: "Los presupuestos pueden dar un impulso al camino hasta llegar a la élite"

Alejandro Blanco, presidente del COE. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha explicado que el nuevo modelo de financiación aprobado este martes para las federaciones nacionales atañe a unos presupuestos que "pueden dar un impulso al camino hasta llegar a la élite", alegrándose por "compartir la cogobernanza del deporte español".

Durante una rueda de prensa desde la sede del propio COE, él actuó como anfitrión para la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a la hora de detallar este nuevo modelo. "Los presupuestos pueden dar un impulso al camino hasta llegar a la élite, un camino que es un sacrificio silencioso", señaló Blanco al respecto.

"Presentar los presupuestos es demostrar la voluntad que tiene el Gobierno de apoyar el deporte, que no olvidemos es la gran imagen de España y así lo ha reconocido el presidente del Gobierno, y que sin duda va mucho más allá de los resultados", añadió el presidente del COE.

"El deporte español sigue caminando y sigue dejando su marca gracias al trabajo que hacen todas las federaciones en defender el deporte como gran factor de igualdad que tiene este país. El deporte tiene esa capacidad de sacar la españolidad a la calle como no tiene ninguna otra actividad", dijo delante de una cincuentena de presidentes federativos.

En este sentido, Blanco analizó el nuevo modelo como un acicate para "demostrar algo muy importante"." Apoyamos a los deportistas, pero sobre todo a las personas", resaltó. "No pensemos solo en los campeones, o en los Juegos Olímpicos o en los que sacan medalla cada fin de semana. Pues cada día cada ciudadano se convierte en campeón de sí mismo", apuntó.

"Gracias al deporte pensamos, queremos y trabajamos por un futuro mejor", concluyó el máximo mandatario del COE durante un evento al que también asistió José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).