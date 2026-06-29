Alejandro Cachón, sobre 2027: "Aún es pronto y no sé nada de lo que pasará en el futuro"

Archivo - El piloto español de rallies Alejandro Cachón (Toyota Gazoo Racing Spain y Repsol), en el Rally Islas Canarias 2026. - Nikos Katikis / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallies Alejandro Cachón, del Toyota Gazoo Racing Spain con el apoyo de Repsol, celebró este lunes su tercer puesto en el "superduro" Rally EKO Acrópolis de Grecia que le sitúa segundo en la categoría WRC2 del Campeonato del Mundo de Rallies, al mismo tiempo que desveló que "aún es pronto" y no sabe "nada de lo que pasará en el futuro".

"Ha sido un rally superduro, de esos en los que hay que saber sufrir y mantenerse concentrado hasta el final. A nivel físico, fue muy exigente por las elevadas temperaturas dentro del coche, y también fue una prueba muy complicada para la mecánica. Los tramos eran muy duros, con zonas de piedras muy grandes, mucho riesgo de pinchazos y partes donde cualquier error podía costar mucho tiempo. Acabar en el podio en una carrera así tiene mucho valor", analizó el piloto su tercer puesto en Grecia en una entrevista compartida por Repsol.

Este fue su tercer podio de la temporada, después de los logrados en Canarias y Japón, por lo que el balance de esta primera parte del campeonato es "muy positivo" para el asturiano. "Hemos sido muy constantes durante toda la temporada y siempre luchando por posiciones de podio, que es algo fundamental en un campeonato tan igualado", destacó.

"En este tipo de carreras no solo cuenta ser rápido, también hay que ser muy regular y saber sumar en cada carrera. La única pena fue el abandono en Portugal, porque nos impidió sumar unos puntos muy importantes", agregó.

Y cree que la primera victoria de 2026 hubiera llegado con "un poco más de suerte". "Hemos tenido ritmo, siendo competitivos y siempre estando cerca, pero para ganar en un campeonato así necesitas que todo salga perfecto: el coche, la estrategia, la gestión de carrera y también que los pequeños detalles caigan de tu lado. Estamos trabajando bien y estoy convencido de que, si seguimos en esta línea, la victoria puede llegar", auguró.

"Nuestro principal punto fuerte ha sido la constancia. Hemos sabido estar siempre en la pelea, incluso en carreras muy diferentes entre sí. Además, en asfalto tenemos una gran velocidad y nos sentimos muy cómodos, lo que nos ha permitido marcar buenos tiempos y ser competitivos desde el inicio. También destacaría la capacidad del equipo para adaptarse a cada situación y sacar el máximo rendimiento en condiciones muy distintas", defendió.

Cachón resaltó que su Toyota Yaris "es un gran coche y se está adaptando muy bien a todos los terrenos", ya que es "muy completo" y presenta "un rendimiento muy sólido tanto en asfalto como en tierra". "Especialmente en tierra tiene una gran tracción, algo que nos da mucha confianza en tramos complicados, con poca adherencia o con zonas más rotas. Esa capacidad de adaptación es clave en un calendario tan variado", apuntó.

Y es que, para Cachón, la clave del equipo Toyota Gazoo Racing Spain es "la constancia y la velocidad". "Hemos conseguido ser competitivos en todo tipo de superficies y mantenernos siempre en la pelea por el podio. Ese trabajo constante del equipo y la capacidad de rendir al máximo son los aspectos que han marcado la diferencia durante esta primera mitad de la temporada", agregó.

Además, aplaudió el desarrolló del lubricante Repsol, con el que "el equipo está muy satisfecho". "Estamos trabajando muy bien juntos y la evolución está siendo muy positiva. Los lubricantes Repsol están funcionando a la perfección en todas las condiciones extremas, desde temperaturas muy altas hasta tramos muy exigentes para la mecánica. Es muy importante contar con productos que ofrezcan fiabilidad y rendimiento en escenarios tan duros", dijo.

Al asturiano le quedan tres citas esta temporada y marcha segundo en la general, por lo que cree que "mantener la regularidad, no cometer errores y aprovechar cualquier oportunidad que se presente" son las claves para poder aspirar al título de WRC2. "Todavía queda campeonato, tenemos que seguir presionando. Sería importante lograr una victoria antes de final de año, porque nos daría muchos puntos y también un impulso de confianza muy importante. Habrá que ir carrera a carrera, pero con ambición", añadió.

"Aún es pronto y todavía no sabemos nada de lo que pasará en el futuro. Ahora mismo estamos centrados en terminar bien esta temporada y en seguir peleando por nuestros objetivos. Cuando llegue el momento, veremos qué opciones hay para 2027, pero de momento la prioridad es seguir trabajando, acabar el año de la mejor manera posible y aprovechar las oportunidades que tengamos por delante", concluyó sobre 2027 y sus opciones de 'ascender' a WRC.