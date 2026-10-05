Alemania conquista su cuarta Longines League of Nations en Barcelona tras imponerse a Brasil en el desempate

Alemania celebra su triunfo en el Longines Leagues of Nations del CSIO Barcelona 2026 - CSIO

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo nacional de Alemania se ha proclamado este domingo campeón de la Longines League of Nations 2026 tras imponerse a Brasil en un emocionante desempate en la Pista Olímpica del Real Club de Polo de Barcelona, sellando así su cuarto título en la capital catalana tras los conquistados en 2016, 2023 y 2024 en la gran final de la competición por equipos más relevante del calendario internacional ecuestre junto a los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo.

El conjunto germano, compuesto por Richard Vogel con 'Cloudio', Marcus Ehning con 'Coolio 42', Jörne Sprehe con 'Toys' y Sophie Hinners a lomos de 'Iron Dames my Prins', bajo la dirección técnica de Otto Becker, logró el triunfo final ante una abarrotada Pista Olímpica al resolver a su favor un mano a mano decisivo entre el número uno del mundo, Richard Vogel, y la leyenda brasileña Rodrigo Pessoa con 'Major Tom', después de que ambas selecciones concluyeran empatadas las dos mangas reglamentarias de la prueba.

Tras consumarse la victoria, Vogel valoró la igualdad vivida sobre la pista barcelonesa tras un desempate en el que rozó el derribo en el obstáculo final. "Ha sido una final muy emocionante, pero, para mi gusto, hemos sufrido más de lo deseado", bromeó en la rueda de prensa oficial. "Sin duda, la suerte ha estado de mi lado esta tarde; pensé que tenía que empezar con suficiente ritmo y eficacia para poder ganar el título, pero tengo que reconocer que la suerte estuvo de nuestro lado porque tocamos muy, muy ligeramente la barra delantera del último obstáculo", reconoció.

En relación con el cara a cara frente a Pessoa y el rendimiento de su caballo, el jinete alemán subrayó la exigencia del momento decisivo. "Rodrigo tiene muchísima experiencia, es una auténtica leyenda, y ver que derribó la barra posterior no hizo que mi situación fuera mucho más sencilla porque si solo te concentras en hacer cero y vas demasiado lento, puedes derribar una barra en cualquier momento", explicó. "Cloudio saltó fantásticamente en las dos vueltas y enseguida quedó bastante claro que él debía disputar el desempate porque estaba saltando de maravilla", añadió.

El podio de esta edición del CSIO Barcelona lo completó la selección de Bélgica en tercera posición, antecediendo en la clasificación final a los equipos de Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Irlanda y Francia, mientras que la delegación de España concluyó la competición en el noveno lugar tras cuatro jornadas de competición al máximo nivel.

Por último, el evento contó una edición más con la presencia de la firma relojera Longines como Socio Oficial, Cronometrador Oficial y Reloj Oficial del certamen, cuyo presidente y CEO, Patrick Aoun, hizo entrega de elegantes relojes a los integrantes del equipo campeón y presentó en el marco del torneo el modelo Longines Master Collection Chrono Moonphase, un cronógrafo automático con rueda de pilares, fases lunares y espiral de silicio que reafirma el compromiso de la marca con la precisión y la excelencia deportiva.