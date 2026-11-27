Amix lanza dos nuevas proteínas de suero para la recuperación de los deportistas de resistencia. - AMIX

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amix Performance ha ampliado su gama de productos para los deportes de resistencia con el lanzamiento de dos nuevas proteínas de suero, 'CFM Whey Protein Isolate' y '100% Whey Protein Concentrate', que facilitan la recuperación entre entrenamientos.

Ambas fórmulas permiten complementar la ingesta proteica después del esfuerzo físico en disciplinas como la carrera de larga distancia, el ciclismo o el triatlón, y contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular.

La primera de las referencias, 'CFM Whey Protein Isolate', es un aislado que se obtiene mediante microfiltración por flujo cruzado a baja temperatura. Según las especificaciones de la marca, este producto aporta 30 gramos de proteína y entre 0,4 y 0,5 gramos de grasa por cada toma de 35 gramos, en función del sabor elegido, además de presentar un perfil que contiene 24,59 gramos de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) por cada cien gramos de proteína.

Por su parte, la fórmula '100% Whey Protein Concentrate' consiste en un concentrado de suero concebido para el uso diario que aporta 26 gramos de proteína por cada toma de 35 gramos. Su composición incluye 18,2 gramos de aminoácidos de cadena ramificada y 14,4 gramos de glutamina por cada cien gramos de proteína, un valor este último que ha sido calculado a partir del contenido de ácido glutámico.

En el plano digestivo, ambas variedades incorporan en cada toma 52,5 miligramos del complejo multienzimático DigeZyme y 70 millones de esporas del cultivo LactoSpore. No obstante, la versión concentrada añade de manera específica lactasa en una proporción de 1.750 unidades FCC por cada dosis.

Los dos preparados se elaboran sin gluten y se comercializan en dos formatos distintos, correspondientes a botes de un kilogramo y sobres monodosis de 35 gramos. Asimismo, las dos líneas de producto están disponibles en tres sabores diferentes: 'Bombón Crunchy', 'Mango Pineapple' y 'Salted Caramel Ice Cream'.