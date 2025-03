Ana Peleteiro: "Una vez más he podido sacar esa garra que ya me define un poco"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro se mostró "muy feliz" por haberse proclamado campeona de Europa de triple salto en pista cubierta el pasado viernes en Apeldoorn (Países Bajos), pero advirtió que no puede "desconectar" porque ahora quiere medalla en el Mundial de dentro de unas semanas, y subrayó haber podido "sacar una vez más esa garra" para ganar la medalla de oro pese a los problemas físicos y personales que tenía.

"Estoy muy tranquila, también la experiencia hace que disfrutes estos momentos con más calma y desde el sosiego. Estoy muy feliz, pero sin poder desconectar porque en breve tengo el Mundial y hay que seguir enfocados", señaló Peleteiro a los medios a su llegada este lunes a Madrid.

La gallega reconoció que ha sido un Europeo "complicado, tanto a nivel físico" por los problemas que tenía en la rodilla, como "a nivel personal", pero celebró haberse sobrepuesto. "Una vez más he sacado ahí esa garra que creo que ya puedo decir que me define un poco y he conseguido hacer un gran campeonato. Me ha quedado la 'espinita' de ese primer salto que era muy largo, pero, bueno, me lo guardo para China", aseguró en relación al Mundial de dentro de dos semanas en Nanjing.

"Como siempre digo, cada vez que consigo un título o gano una medalla, igual que disfruto mucho del momento, lo olvido rápido. La medalla, una vez más, se quedará en casa de mis padres y me enfocaré en el siguiente objetivo, que es el Mundial, que es una muy buena oportunidad y quiero aprovecharla", advirtió de cara a la próxima cita.

La saltadora vivió este oro de forma muy especial porque tenía a "toda" su familia "en la grada". "Estaba Lúa (su hija) superfeliz, Benjamin (Compaoré, su marido) pletórico. Al fin y al cabo, pues ahora ya no gano yo sola, también gano con mi marido y entonces es como una victoria por dos. Así que disfrutando muchísimo el momento y muy feliz", recalcó.

"No, ojalá", replicó Peleteiro sobre si ahora podría descancar. "Me quedo hoy lunes en Madrid porque voy a 'El Hormiguero' y el martes ya de vuelta a Galicia, fisio entrenamiento y el viernes vuelta a Madrid porque nos vamos para China, o sea que un poquito visto y no visto. Yo ya me hubiese ido directa, pero son demasiados días sin ver a la pequeña, así que hay que volver a casa unos días de tranquilidad, pero sin poder soltar el pistón", concluyó.