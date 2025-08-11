Anastasiya Dmytriv e Íñigo Llopis lideran la lista española en el Mundial de Natación Paralímpica de Singapur

Archivo - Nuria Marquès (izda) y Anastasiya Dmytriv (dcha) posan con sus medallas en los 200 estilos SM9 de Paris 2024. - CPE - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos campeones paralímpicos españoles en Paris 2024, Anastasiya Dmytriv e Íñigo Llopis, lideran la lista española para el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de Singapur, que se celebrará entre el 21 y el 27 de septiembre, que contará con la presencia de 600 nadadores llegados de más de 60 países, entre los que habrá 38 participantes españoles.

La delegación española la compondrán 14 mujeres y 24 hombres, que estarán acompañados en la ciudad asiática por 23 técnicos, médicos y fisioterapeutas. La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) será la que aporte más nadadores, con un total de 23, seguida por los 12 de la Federación Española de Deportes para ciegos (FEDC) y los tres de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).

En la principal competición internacional desde París 2024 estarán presentes los dos campeones paralímpicos españoles en aquella cita, Anastasiya Dmytriv e Íñigo Llopis, así como los subcampeones Marta Fernández, Núria Marquès y Toni Ponce; y los medallistas de bronce María Delgado, Enrique Alhambra, Teresa Perales, Miguel Luque, Sarai Gascón, José Antonio Marí, Óscar Salguero, José Ramón Cantero y Emma Feliú.

La competición se celebrará en el Centro Acuático OCBC de Singapur, sede de las pruebas de waterpolo y saltos durante los Mundiales de Natación. Constará de siete jornadas con doble sesión: las series clasificatorias serán a partir de las 9 de la mañana (3 de la madrugada en España) y las finales desde las 17.30 (11.30 hora española).