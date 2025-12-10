Ander Mintegui logra el mejor resultado de un español en Super-G en la Copa de Europa con un segundo puesto en Italia

El español Ander Mintegui en el segundo escalón del podio del Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de Esquí Alpino celebrada en Santa Caterina (Italia) - RFEDI

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vasco Ander Mintegui hizo historia este miércoles para el esquí alpino nacional al finalizar en la segunda posición del Supergigante de la prueba de la Copa de Europa celebrada en Santa Caterina (Italia), el mejor resultado hasta ahora de un español en esta modalidad.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) recordó que este hito de Mintegui se une a otros grandes resultados como la segunda plaza de Adur Etxezarreta en el Descenso de la Copa de Europa de Tarvisio (Italia) en 2022, o el tercer lugar de Paul de la Cuesta en la misma disciplina en la North American Cup en Lake Louise (Canadá) en 2014.

Mintegui, casi recién aterrizado de Estados Unidos, partía de una posición de salida buena con el dorsal 14 y su buen final le permitió acabar con el segundo mejor tiempo con 1:07.82, a 32 centésimas del ganador, el austriaco Felix Hacker, y con una de ventaja sobre el tercero, el suizo Marco Kohler.

"Estoy muy contento. Es mi primer 'Top 10', 'Top 5' y podio de la Copa de Europa y empezar la temporada así me ayuda mucho a seguir para lo que queda de campaña. Esta confianza te ayuda mucho a que cuando las pistas son algo más sencillas, te puedes tirar un poco más. Sabíamos que teníamos que ir a tope, las condiciones eran muy buenas, lo hemos dado todo y hemos conseguido el segundo puesto", celebró el vizcaíno.

Por su parte, el director técnico de Esquí Alpino en la RFEDI, Ángel Calero, reconoció que este resultado "es una alegría para todo el equipo". "Esperamos que los resultados de Ander y Albert Ortega en Cooper Mountain contagien al resto de deportistas y tanto en Eslalon, Gigante y velocidad sigan yendo hacia adelante", subrayó.

"En cuanto al resultado de Mintegui es el mejor de su carrera deportiva. En el ránking mundial se coloca actualmente en el puesto 105 del mundo, 9º de su edad e inferiores y seguro que este gran resultado le hace escalar puestos en la lista de salida tanto en Copa de Europa como en Copa del Mundo", añadió.